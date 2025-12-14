Dove vedere Fiorentina-Hellas Verona

La partita Fiorentina-Hellas Verona, valida per la 15^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 14 dicembre alle ore 15.00 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Fiorentina e Hellas Verona

Nelle ultime quattro partite di Serie A tra Fiorentina e Hellas Verona, si sono alternate una vittoria viola al Franchi a una veneta al Bentegodi. Nell'ultima in ordine di tempo, successo per 1-0 dei veronesi il 23 febbraio 2025, ma l'Hellas non ottiene due vittorie di fila nella competizione contro i toscani da novembre 2019. La Fiorentina ha vinto tutte le ultime tre partite casalinghe di Serie A contro il Verona, dopo che nelle precedenti sei al Franchi si erano registrati quattro pareggi e due vittorie dei veneti. Nell'era dei tre punti a vittoria, solo due squadre si sono salvate ottenendo sei o meno punti dopo le prime 14 gare giocate in un campionato di Serie A: il Crotone nel 2016/17 e proprio l'Hellas Verona nel 2022/23. L'Hellas Verona, vittorioso nell'ultimo turno di campionato contro l'Atalanta, non ottiene due successi di fila in Serie A addirittura da marzo 2024, quando in panchina c'era Marco Baroni. La Fiorentina ha perso nelle ultime due gare di campionato e non subisce tre sconfitte consecutive nella competizione da febbraio 2025, quando il terzo ko arrivò proprio contro il Verona. Paolo Vanoli non ha vinto in alcuna delle prime quattro partite di campionato alla guida della Fiorentina (2N, 2P): l'ultimo allenatore dei toscani a non vincere in alcuna delle prime cinque gare in assoluto in Serie A alla guida della Viola fu Ottavio Bianchi. Sfida tra due squadre che creano tanto, ma concretizzano poco: Hellas Verona (6.5%) e Fiorentina (6.8%) sono due delle tre peggiori squadre per percentuale realizzativa in questa Serie A (tra di loro il Parma con 6.6%); la Fiorentina è anche la penultima per percentuale di tiri terminati nello specchio (appena 32.7%, più solo del Pisa fermo a 31.8%).