La Lazio sbarca oltreoceano e approda in uno dei templi della finanza mondiale, il Nasdaq di New York. La dirigenza biancoceleste, rappresentata dal portavoce Emanuele Floridi e dal direttore generale Enrico Lotito, si è recata a Times Square per suonare la campana che segna la chiusura delle trattative di giornata, in un evento fortemente simbolico. La Lazio diventa, così, la seconda società calcistica, dopo il Paris Saint-Germain, ad avere l'occasione di suonare la campana del Nasdaq. Al momento, non è prevista una quotazione della Lazio al Nasdaq, nè in forma diretta nè in forma indiretta, ma questo evento rappresenta un'importante finestra per il club biancoceleste e per l'immagine della società all'interno del palcoscenico della finanza internazionale.
Enrico Lotito: "Tappa significativa di un percorso in cui crediamo fortemente"
Poco prima di suonare la 'Closing Bell', Enrico Lotito ha preso la parola al Nasdaq: "Essere qui oggi è un onore e una tappa significativa di un percorso in cui crediamo fortemente. Per la Lazio, questa giornata rappresenta l'inizio di un dialogo concreto tra sport, finanza e innovazione, basato su valori condivisi, senso di responsabilità e una visione di lungo periodo. Con grande entusiasmo, inizia oggi un percorso lungo". Emanuele Floridi, portavoce e responsabile Strategia e Organizzazione della Lazio, ha aggiunto: "Suonare la campana del Nasdaq significa portare la Lazio in un luogo simbolo dell'innovazione globale. Racconta di un club capace di dialogare con finanza, tecnologia e media internazionali, valorizzando il brand in una fase di trasformazione dello sport globale".