La Lazio sbarca oltreoceano e approda in uno dei templi della finanza mondiale, il Nasdaq di New York . La dirigenza biancoceleste, rappresentata dal portavoce Emanuele Floridi e dal direttore generale Enrico Lotito, si è recata a Times Square per suonare la campana che segna la chiusura delle trattative di giornata , in un evento fortemente simbolico. La Lazio diventa, così, la seconda società calcistica, dopo il Paris Saint-Germain , ad avere l'occasione di suonare la campana del Nasdaq. Al momento, non è prevista una quotazione della Lazio al Nasdaq, nè in forma diretta nè in forma indiretta, ma questo evento rappresenta un'importante finestra per il club biancoceleste e per l'immagine della società all'interno del palcoscenico della finanza internazionale.

Enrico Lotito: "Tappa significativa di un percorso in cui crediamo fortemente"

Poco prima di suonare la 'Closing Bell', Enrico Lotito ha preso la parola al Nasdaq: "Essere qui oggi è un onore e una tappa significativa di un percorso in cui crediamo fortemente. Per la Lazio, questa giornata rappresenta l'inizio di un dialogo concreto tra sport, finanza e innovazione, basato su valori condivisi, senso di responsabilità e una visione di lungo periodo. Con grande entusiasmo, inizia oggi un percorso lungo". Emanuele Floridi, portavoce e responsabile Strategia e Organizzazione della Lazio, ha aggiunto: "Suonare la campana del Nasdaq significa portare la Lazio in un luogo simbolo dell'innovazione globale. Racconta di un club capace di dialogare con finanza, tecnologia e media internazionali, valorizzando il brand in una fase di trasformazione dello sport globale".