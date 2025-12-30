Offerte Sky
Fiorentina, Kean salta allenamento per motivi familiari

fiorentina

L'attaccante non ha partecipato alla seduta di allenamento di oggi al Viola Park- martedì 30 dicembre - per motivi familiari. Kean era assente con il permesso della società, ma molto probabilmente sarà presente nella sfida contro la Cremonese, in programma al Franchi domenica 4 gennaio alle 15

Moise Kean assente giustificato nella seduta di allenamento della Fiorentina di oggi martedì 30 dicembre al Viola Park. L'attaccante ha infatti ricevuto il permesso dalla società per motivi familiari. Tornerà a disposizione di Paolo Vanoli nei prossimi giorni, per poi con molta probabilità entrare nell'elenco dei convocati dell'allenatore per la delicata sfida salvezza contro la Cremonese, in programma al Franchi domenica 4 gennaio alle 15. La Fiorentina attualmente occupa l'ultimo posto in classifica con 9 punti conquistati nelle prime 17 giornate di campionato. In questa stagione Kean - lo scorso anno vice capocannonniere in Serie A con 19 reti alle spalle di Retegui - ha realizzato 4 reti in campionato e 1 in Conference League.

