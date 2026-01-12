Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Napoli, nuovo infortunio per Meret in allenamento: trauma distorsivo alla spalla sinistra

Serie A
©Getty

Alex Meret si ferma ancora: il Napoli ha comunicato che, in allenamento, il portiere azzurro ha riportato un trauma distorsivo alla spalla sinistra. Meret era tornato di recente a disposizione dopo la frattura al piede rimediata ad ottobre

INTER-NAPOLI 2-2, PAGELLE

Antonio Conte perde un altro giocatore per infortunio. Alla lista degli indisponibili, composta da Anguissa, Lukaku, De Bruyne, Gilmour e Neres, si è aggiunto nuovamente anche Alex Meret, che in allenamento ha rimediato un trauma distorsivo alla spalla sinistra, come comunicato dal Napoli sul proprio sito. Il portiere azzurro, finora, ha collezionato solamente 4 presenze in questa stagione e non gioca da oltre tre mesi (l'ultima presenza di Meret risale a Milan-Napoli del 28 settembre scorso). Da capire ora l'entità dell'infortunio e i suoi tempi di recupero.

Meret, il rientro e ora il nuovo stop

A ottobre, infatti, Meret aveva rimediato una frattura al secondo metatarso del piede destro, che lo ha tenuto fuori fino a inizio gennaio, quando si è rivisto in panchina contro la Lazio. Il numero 1 del Napoli è costretto, così, a fermarsi ancora per recuperare dal nuovo infortunio, arrivato a pochi giorni dal recupero di campionato contro il Parma, che si giocherà alle 18.30 di mercoledì 14 gennaio allo Stadio Diego Armando Maradona.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Dove vedere Genoa-Cagliari

guida tv

La partita tra Genoa-Cagliari della 20^ giornata di Serie A si gioca lunedì 12 gennaio alle 18.30...

1996, L'anno di Del Piero: secondo episodio su Sky

sky original

Nel secondo episodio della produzione originale Sky Sport, Alessandro Del Piero ripercorre, tra...

Le partite di Serie A di oggi

guida tv

Oggi, lunedì 12 gennaio, si scende in campo per la 20^ giornata di campionato che si conclude...

Chivu: "Per lo scudetto è lotta tra 4 o 5 squadre"

inter

L'allenatore dell'Inter analizza il pareggio con il Napoli: "E' stato un risultato giusto per...

Calhanoglu out all'87': affaticamento al polpaccio

inter

Il numero 20 nerazzurro aveva segnato il momentaneo 2-1 dell'Inter su rigore al 73'. Poi ha...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE