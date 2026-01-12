Alex Meret si ferma ancora: il Napoli ha comunicato che, in allenamento, il portiere azzurro ha riportato un trauma distorsivo alla spalla sinistra. Meret era tornato di recente a disposizione dopo la frattura al piede rimediata ad ottobre

Antonio Conte perde un altro giocatore per infortunio. Alla lista degli indisponibili, composta da Anguissa, Lukaku, De Bruyne, Gilmour e Neres, si è aggiunto nuovamente anche Alex Meret, che in allenamento ha rimediato un trauma distorsivo alla spalla sinistra, come comunicato dal Napoli sul proprio sito. Il portiere azzurro, finora, ha collezionato solamente 4 presenze in questa stagione e non gioca da oltre tre mesi (l'ultima presenza di Meret risale a Milan-Napoli del 28 settembre scorso). Da capire ora l'entità dell'infortunio e i suoi tempi di recupero.