La partita Cagliari-Hellas Verona, valida per la 23^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 31 gennaio alle ore 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca Dario Massara, commento Fernando Orsi; inviati Valentina Caruso e Manuele Baiocchini. Analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day , dalle 14 con Mario Giunta insieme a Maurizio Compagnoni e Michele Padovano . Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidato a Saturday Night , con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò , Stefano Borghi e Alessandro Costacurta .

I numeri di Cagliari e Hellas Verona

Il Cagliari ha vinto due delle ultime tre sfide di Serie A contro l'Hellas Verona (1N), dopo che non aveva ottenuto alcun successo nelle nove precedenti (4N, 5P); inoltre, i rossoblù sono imbattuti da quattro incontri contro i gialloblù nel massimo campionato e non fanno meglio contro questa avversaria dal 1973 (cinque gare consecutive senza perdere contro gli scaligeri in quell'occasione). Dopo il 2-2 nella gara d'andata, Cagliari ed Hellas Verona possono pareggiare entrambi gli incontri stagionali in Serie A per la prima volta dal 1972/73, con Edmondo Fabbri sulla panchina sarda e Giancarlo Cadè su quella veneta. Nonostante l'Hellas Verona sia rimasto imbattuto in quattro delle ultime cinque trasferte di Serie A contro il Cagliari (2V, 2N), ha perso proprio la più recente. Il Cagliari ha vinto le ultime due gare di campionato (contro Juventus e Fiorentina), tanti successi quanti nelle precedenti 16 (6N, 8P). L'Hellas Verona ha raccolto 14 punti in classifica in questo campionato; in caso di sconfitta, eguaglierebbe il suo peggior risultato ottenuto dopo 23 gare stagionali di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria, i 14 punti del 2015/16, torneo chiuso in 20ª posizione. Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime sei sfide Serie A contro avversarie con meno punti in classifica prima della gara (3N, 2P): proprio la più recente, nell'ultima giornata di campionato contro la Fiorentina. L'Hellas Verona non ha trovato il successo in 10 delle 11 trasferte di questo campionato (5N, 5P), pareggiando tuttavia le due più recenti (contro Napoli e Cremonese).