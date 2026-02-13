Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il breviario

Corna olimpiche, De Zerbi a Sky e battute da Oscar: il Breviario Originale del 13 febbraio

Alessandro Bonan

Alessandro Bonan

Nel quale si ragione su un gesto inatteso, o meglio una dichiarazione, di un atleta olimpico, si invita l'allenatore (scusate, l'ex) del Marsiglia in studio a Sky e si commenta una battuta, sempre che fosse tale, del nuovo allenatore del Pisa

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ