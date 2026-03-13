'Reload - Minotti': il capitano del grande Parma si racconta

'Reload' è la produzione originale di Sky Sport che racconta la vita dei talent Sky, dalla vita da calciatori, fino a quella davanti a una telecamera e con un microfono in mano. La nuova puntata, disponibile su Sky On Demand e Sky Sport Insider, è dedicata al capitano Lorenzo Minotti
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