Jurgen Ekkelenkamp sa essere decisivo senza fare rumore

L'olandese sembra volare tra le linee: abbina eleganza e concretezza, è ovunque ma senza farsi notare. E fa tutto questo con una naturalezza e semplicità fuori dal comune. Dopo le esperienze tra Ajax, Hertha e Anversa, all'Udinese l'olandese sembra aver trovato il posto dove consacrarsi
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