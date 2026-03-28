Al Como dal 2023, quando il club era ancora in Serie B, Da Cunha è oggi il capitano e uno dei leader della squadra di Fabregas. In pochi anni è passato dal lottare per la promozione in A al competere con Juventus e Roma per un posto in Champions: “È più facile raggiungere quella, che la nazionale…”
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