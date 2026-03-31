Una crescita costante e una titolarità che De Rossi non gli ha più voluto togliere. Marcandalli continua a stupire ma sa anche reggere le pressioni, tra cui quel paragone scomodissimo con Rüdiger: “È solo uno stimolo. Italia al Mondiale? Ce la facciamo”
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