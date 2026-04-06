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il commento

La rinascita dell'Inter in cinque immagini chiave

Alessandro Sugoni
©Getty

La vittoria contro la Roma è stata molto più di una vittoria per la squadra di Chivu. Sia perché ha messo ulteriore pressione a Milan e Napoli, alle quali per forza di cose i nerazzurri ruberanno punti, ma anche perché ha lasciato cinque nitide diapositive che significano molto di più dei semplici tre punti

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