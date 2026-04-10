Il calendario della 32^ giornata di Serie A

Da venerdì 10 a lunedì 13 aprile la 32^ giornata di Serie A, su Sky e in streaming su NOW , con 3 gare in co-esclusiva: Roma-Pisa, Atalanta-Juventus e Bologna-Lecce. Domenica sera ospite speciale a Sky Calcio Club: Vincenzo Montella. Aggiornamenti live su Sky Sport 24, SkySport.it e i canali social di Sky Sport, con i live blog, video, podcast e gli SkyLights di tutti i match

Da venerdì 10 a lunedì 13 aprile appuntamento con la trentaduesima giornata della stagione, , con 3 gare in co-esclusiva su Sky e in streaming su NOW . Venerdì alle 20.45 si gioca Roma-Pisa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K . Sabato alle 20.45 da non perdere Atalanta-Juventus su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K . Domenica alle 18 sarà il momento di Bologna-Lecce, su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 . Per l’intera stagione gli SkyLights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech e dello Sky Sport Skill . Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Venerdì sera appuntamento dalle 20 e dalle 22.45 con Friday Night, il programma condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano in compagnia di Alessio Scarchilli e Massimo Marianella, con Stefano Meloccaro e Stefano Pescosolido in collegamento da Montecarlo. Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Mario Giunta insieme a Dario Massara, Maurizio Compagnoni e Michele Padovano. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta. Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Fernando Orsi e Alessandro Biolchi ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Riccardo Gentile, Marco Bucciantini e Lorenzo Minotti. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Paolo Assogna, Dario Massara e Luca Marchetti. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Stefano De Grandis e un ospite d’eccezione: il Ct della Turchia Vincenzo Montella. Lunedì sera, L’Originale dalle 20 e dalle 22.45. Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Gianfranco Teotino e Walter Zenga.

Inoltre, tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, hotel e altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business, sempre con la competenza e la qualità del commento della squadra di Sky Sport.