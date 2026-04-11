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Daniele De Rossi e Fabio Grosso: così simili, così diversi

Maurizio Compagnoni

Maurizio Compagnoni
©Ansa

In quella notte del 9 luglio 2006 hanno calciato e realizzato il terzo e il quinto rigore in finale contro la Francia, portando l'Italia sul tetto del mondo per la quarta volta nella storia. Oggi, 20 anni dopo, si ritrovano da avversari in Serie A nelle loro nuove vesti di allenatori di Genoa e Sassuolo

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