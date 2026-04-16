l'intervista
Gabbia, il portavoce: "Allegri è il nostro campione. Vogliamo resti a lungo con noi"
Il difensore parla a nome di tutta la squadra: “Allegri è il nostro fuoriclasse, dobbiamo seguirlo”. L'obiettivo a breve termine è chiaro: “La Champions è per noi un'ossessione, ricordiamoci quanto male ci ha fatto saltarla lo scorso anno”. Dai fischi dello stadio, al rapporto con i compagni: Gabbia traccia la strada per il finale di campionato
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