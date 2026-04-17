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l'intervista

Pisa, senti il patron Knaster: "Qui vogliamo costruire qualcosa di grande e solido"

Marina Presello

Il calcio italiano non sta vivendo il suo momento migliore, ma il proprietario del Pisa, da grande 'innamorato del soccer', continua a rimanerne appassionato. Tanto da aver appena investito oltre 40 milioni di euro per il nuovo centro di allenamento del club, pronto nel 2027. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider

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