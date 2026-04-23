Restare o volare, la prossima scelta di Fabregas

La squadra lo segue ciecamente e il club continua a dargli i migliori giocatori che ci siano in Europa. Il progetto è solido, ma le potenziali interessate all'allenatore non mancano di certo. Tra scenari futuri e ricordi di un passato che arrivano fino alla Lazio del 72-73
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