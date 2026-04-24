Nel quale si parla di cosa è successo tra Gasperini e Ranieri a Roma e della stravagante proposta - non richiesta - di Zampolli, che voleva ripescare l'Italia ai Mondiali. Ma c'è spazio anche per il talento italiano: Edoardo Motta, portiere della Lazio classe 2005, si è preso la scena in semifinale di Coppa Italia parando ben quattro rigori all'Atalanta