Nel quale si parla di cosa è successo tra Gasperini e Ranieri a Roma e della stravagante proposta - non richiesta - di Zampolli, che voleva ripescare l'Italia ai Mondiali. Ma c'è spazio anche per il talento italiano: Edoardo Motta, portiere della Lazio classe 2005, si è preso la scena in semifinale di Coppa Italia parando ben quattro rigori all'Atalanta
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