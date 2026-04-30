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l'intervista

Ndour, il mestiere di crescere: "Partire mi ha fatto bene"

Vanessa Leonardi

©Getty

Tra gli aspetti migliori dentro una stagione molto difficile, c'è sicuramente la crescita di Ndour che ora sogna la convocazione con la Nazionale maggiore. “Sono migliorato io quando è migliorata tutta la Fiorentina”. Dai meriti di Vanoli ai consigli per i più giovani da parte del centrocampista che ha scelto, a 16 anni, di lasciare l'Italia per fare esperienza all'estero

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