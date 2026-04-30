Ndour, il mestiere di crescere: "Partire mi ha fatto bene"
Tra gli aspetti migliori dentro una stagione molto difficile, c'è sicuramente la crescita di Ndour che ora sogna la convocazione con la Nazionale maggiore. “Sono migliorato io quando è migliorata tutta la Fiorentina”. Dai meriti di Vanoli ai consigli per i più giovani da parte del centrocampista che ha scelto, a 16 anni, di lasciare l'Italia per fare esperienza all'estero
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