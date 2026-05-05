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l'analisi

Nessuno è al sicuro: nella corsa Champions può succedere di tutto

Maurizio Compagnoni

Maurizio Compagnoni

A tre giornate dalla fine, la corsa alla Champions è completamente riaperta. Milan e Juve restano davanti ma frenano, mentre Roma e Como si avvicinano alimentando un finale ad altissima tensione. Tra calendari insidiosi, cali improvvisi e nuovi protagonisti, il quarto posto è ancora tutto da scrivere

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