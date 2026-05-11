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il protagonista

Cesc Fabregas non ha mai saputo aspettare. E ha sempre bruciato le tappe

Riccardo Gentile
©Getty

Fabregas ha sempre avuto fretta: da talento precoce dell’Arsenal a tecnico capace di trascinare il Como in Europa in pochissimo tempo. La sua squadra oggi gioca con la stessa ambizione con cui lui ha vissuto tutta la carriera. E la sensazione è che questo sia solo l’inizio

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