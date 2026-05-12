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Il gol di Vlahovic contro il Lecce è molto meno casuale di quello che sembra

Luca Mastrorilli
©Getty

L'azione che dopo 12 secondi ha portato in gol i bianconeri al 'Via del Mare' nell'ultimo turno di Serie A è frutto di un'idea ben precisa proposta da Luciano Spalletti molte volte nel corso dei mesi, e che spiega alla perfezione la sua idea di calcio

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