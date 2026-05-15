Una docu-serie in tre puntate per raccontare i 50 anni di uno scudetto storico, quello del Torino del 1976 che riavvicina il popolo granata al Grande Torino. Filmati inediti, immagini mai viste di un gruppo che era diventata famiglia. E la famiglia, leggenda. La serie sarà disponibile su Sky Sport, Sky Sport Legend e on demand