Una docu-serie in tre puntate per raccontare i 50 anni di uno scudetto storico, quello del Torino del 1976 che riavvicina il popolo granata al Grande Torino. Filmati inediti, immagini mai viste di un gruppo che era diventata famiglia. E la famiglia, leggenda. La serie sarà disponibile su Sky Sport, Sky Sport Legend e on demand
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