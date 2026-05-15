Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
lo speciale

Toro '76: lassù qualcuno ti ama. Una squadra entrata nella leggenda

Paolo Aghemo

Una docu-serie in tre puntate per raccontare i 50 anni di uno scudetto storico, quello del Torino del 1976 che riavvicina il popolo granata al Grande Torino. Filmati inediti, immagini mai viste di un gruppo che era diventata famiglia. E la famiglia, leggenda. La serie sarà disponibile su Sky Sport, Sky Sport Legend e on demand

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ