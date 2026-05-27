Arbitri, la Procura apre un'indagine su voti e dismissioni

Arbitri, la Procura apre un'indagine su voti e dismissioniIL CASO
Sotto osservazione l'ultima giornata del campionato 2025-26: il presidente della sezione Aia de L'Aquila Alfonsi, nell'esposto, denuncia cambi a suo parere sospetti nelle designazioni degli osservatori arbitrali, le figure che per l’Aia assegnano i voti alle prestazioni dei direttori di gara
Un nuovo esposto scuote il mondo arbitrale, dopo l'inchiesta della Procura della Repubblica di Milano e la decadenza del presidente dell'Associazione arbitri, Zappi, che ha portato l'associazione a un passo dal commissariamento: la procura della Federcalcio, guidata da Giuseppe Chiné, ha aperto un fascicolo sulla base di un esposto presentato dal presidente della sezione Aia de L'Aquila, Guido Alfonsi, su presunte irregolarità nella designazioni degli osservatori arbitrali. Si tratta degli uomini Aia inviati sui campi di A e B per valutare, con tanto di voto finale, la prestazione degli arbitri: sulla base di quelle indicazioni, a fine stagione la classifica di merito determina la conferma o la dismissione di un direttore di gara dai ruoli tecnici. Alfonsi ha inviato il suo esposto anche al pm di Milano Ascione, che indaga sulla sospetta 'frode sportiva' di Rocchi e altri dirigenti; nel suo esposto si chiede di verificare i motivi di un improvviso cambio di osservatore per Lazio-Pisa dell'ultima giornata del campionato appena concluso, dal quale sarebbe emerso un voto basso per Maria Sole Ferrieri Caputi. Alfonsi chiede di verificare le modalità di valutazione, che avrebbero portato alla dismissione dell'arbitro Fabrizio Dionisi, della sezione abruzzese. Sotto osservazione anche la conferma in organico dell’arbitro Antonio Rapuano, dovuta proprio alla perdita di posizioni di Ferrieri Caputi.
L'Aia ogni anno deve dismettere 5 arbitri: come funziona
In questa stagione, tre sono arbitri con oltre 10 anni di anzianità fuori dalla top 25 di rendimento (essere in top 25 è la condizione che permette di continuare ad arbitrare, se si hanno oltre 10 anni di anzianità): Abisso, Piccinini e Pezzuto. Gli altri due dismessi sono gli ultimi in graduatoria: il 42esimo (Massimi) e il 41esimo (Dionisi). Rapuano, che ha oltre 10 anni di anzianità, si salva con il suo 25esimo posto in graduatoria e continua ad arbitrare. Se invece Ferrieri Caputi avesse preso un voto più alto all’ultima giornata, sarebbe stata venticinquesima e avrebbe spinto Rapuano fuori dalla top 25. I dismessi per anzianità quindi sarebbero stati quattro e, con Massimi quinto dismesso, Dionisi si sarebbe salvato.