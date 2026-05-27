Arbitri, la Procura apre un'indagine su voti e dismissioni

Un nuovo esposto scuote il mondo arbitrale, dopo l'inchiesta della Procura della Repubblica di Milano e la decadenza del presidente dell'Associazione arbitri, Zappi, che ha portato l'associazione a un passo dal commissariamento: la procura della Federcalcio, guidata da Giuseppe Chiné, ha aperto un fascicolo sulla base di un esposto presentato dal presidente della sezione Aia de L'Aquila, Guido Alfonsi , su presunte irregolarità nella designazioni degli osservatori arbitrali. Si tratta degli uomini Aia inviati sui campi di A e B per valutare, con tanto di voto finale, la prestazione degli arbitri: sulla base di quelle indicazioni, a fine stagione la classifica di merito determina la conferma o la dismissione di un direttore di gara dai ruoli tecnici. Alfonsi ha inviato il suo esposto anche al pm di Milano Ascione , che indaga sulla sospetta 'frode sportiva' di Rocchi e altri dirigenti; nel suo esposto si chiede di verificare i motivi di un improvviso cambio di osservatore per Lazio-Pisa dell'ultima giornata del campionato appena concluso, dal quale sarebbe emerso un voto basso per Maria Sole Ferrieri Caputi . Alfonsi chiede di verificare le modalità di valutazione, che avrebbero portato alla dismissione dell'arbitro Fabrizio Dionisi , della sezione abruzzese. Sotto osservazione anche la conferma in organico dell’arbitro Antonio Rapuano , dovuta proprio alla perdita di posizioni di Ferrieri Caputi.

L'Aia ogni anno deve dismettere 5 arbitri: come funziona

In questa stagione, tre sono arbitri con oltre 10 anni di anzianità fuori dalla top 25 di rendimento (essere in top 25 è la condizione che permette di continuare ad arbitrare, se si hanno oltre 10 anni di anzianità): Abisso, Piccinini e Pezzuto. Gli altri due dismessi sono gli ultimi in graduatoria: il 42esimo (Massimi) e il 41esimo (Dionisi). Rapuano, che ha oltre 10 anni di anzianità, si salva con il suo 25esimo posto in graduatoria e continua ad arbitrare. Se invece Ferrieri Caputi avesse preso un voto più alto all’ultima giornata, sarebbe stata venticinquesima e avrebbe spinto Rapuano fuori dalla top 25. I dismessi per anzianità quindi sarebbero stati quattro e, con Massimi quinto dismesso, Dionisi si sarebbe salvato.