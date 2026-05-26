Il messaggio sui social dell'attaccante portoghese del Milan: "È stato un periodo in cui ha messo alla prova il mio stato fisico e psicologico al massimo e solo chi lo ha vissuto con me da vicino sa quanto sia stato difficile per me"

Messaggio di Rafa Leao su Instagram, al termine della deludente stagione con la maglia del Milan: "È stato un periodo che ha messo alla prova il mio stato fisico e psicologico al massimo e solo chi lo ha vissuto con me da vicino sa quanto sia stato difficile per me. Per questo voglio ringraziare tutti coloro che hanno fatto il possibile e l'impossibile affinché questa stagione avesse una piega totalmente diversa da quello che abbiamo preso... Che il Milan la prossima stagione possa tornare a vivere momenti di gioie e trionfi". Il numero 10 rossonero sarà impegnato ai Mondiali con la maglia del Portogallo.