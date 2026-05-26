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Milan, Leao su Instagram: "Ho messo alla prova mio stato fisico e psicologico"

milan

Il messaggio sui social dell'attaccante portoghese del Milan: "È stato un periodo in cui ha messo alla prova il mio stato fisico e psicologico al massimo e solo chi lo ha vissuto con me da vicino sa quanto sia stato difficile per me"

MILAN-IRAOLA, NUOVO INCONTRO: LIVE

Messaggio di Rafa Leao su Instagram, al termine della deludente stagione con la maglia del Milan: "È stato un periodo che ha messo alla prova il mio stato fisico e psicologico al massimo e solo chi lo ha vissuto con me da vicino sa quanto sia stato difficile per me. Per questo voglio ringraziare tutti coloro che hanno fatto il possibile e l'impossibile affinché questa stagione avesse una piega totalmente diversa da quello che abbiamo preso... Che il Milan la prossima stagione possa tornare a vivere momenti di gioie e trionfi". Il numero 10 rossonero sarà impegnato ai Mondiali con la maglia del Portogallo.

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