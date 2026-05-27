Patto Juve, Spalletti-Comolli avanti. L'Ad: "Miglioreremo insieme"

Nessuna rivoluzione nella Juve che verrà. John Elkann detta la linea: il binomio Comolli - Spalletti dovrà riportare la squadra al vertice. L'Ad: "Dobbiamo migliorare insieme alla squadra di lavoro, con cui c’è piena sintonia". Con l'allenatore nessun problema: "Tutto quello che abbiamo fatto è stato condiviso", ha aggiunto Comolli, "Luciano è coinvolto sul mercato". Attenzione ai vincoli finanziari Uefa: “Ci sarà una cessione in più ma Yildiz non si tocca”. L'indiziato sarebbe Bremer

Patto Juve: avanti insieme, più di prima. Ma possibilmente, meglio di prima. John Elkann detta la linea: il binomio Comolli - Spalletti dovrà riportare la squadra al vertice. Nessuna rivoluzione. In un incontro con i giornalisti alla Continassa, Comolli ha spiegato come non abbia mai ha sentito venire meno la fiducia della proprietà: il dialogo con l’azionista di riferimento è continuo. La delusione di Elkann è enorme e il termine frustrazione ricorre nelle analisi dell'Ad, il quale si assume ogni responsabilità della stagione deludente. Dice di “soffrire fisicamente per questi risultati e per l’amarezza dei tifosi”. Ma è pronto a ripartire, saldo al suo posto di comando con un obiettivo preciso:“Migliorare insieme alla squadra di lavoro che guido, con cui c’è piena sintonia. Chiellini, Modesto, Ottolini: abbiamo tutti lo stesso obiettivo”. Comolli svela che non c’è stato bisogno di una mediazione da parte di Elkann per ricucire gli strappi con Spalletti, primo perché l’azionista non entra in queste dinamiche e poi perché Comolli nega decisamente qualsiasi problema con l’allenatore: “Tutto quello che abbiamo fatto è stato condiviso. Luciano è coinvolto sul mercato, dà le indicazioni sui giocatori e lavora a stretto contatto con Ottolini. L’ho scelto io e ho deciso che rinnovasse il contratto. Ma lavoriamo insieme da sette mesi dunque possiamo crescere insieme e migliorare nel nostro lavoro comune”.