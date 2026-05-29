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Emozioni al Max, Ibra contro Ralf e Igor il grande. Ma cosa c'entra il Rimmel?

Alessandro Bonan

Alessandro Bonan

Nel quale si esaltano i veri sentimenti che ancora possono sopravvivere in questo calcio, ci si interroga su quale possa essere il rapporto in rossonero tra due uomini di potere assoluto, si da una carezza a una grande persona e, infine, ci si pone una domanda: un uomo è davvero in grado di sapere tutto?

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