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La Serie A è diventata ancora più difensivista: le tendenze della stagione nei numeri

Alessandro Sugoni

Il campionato italiano rimane più tattico e meno prolifico rispetto agli altri top campionati europei, ma sotto diversi punti di vista ci stiamo muovendo verso gli standard di Bundesliga e Premier League, considerate le eccellenze continentali. L'analisi grazie ai dati forniti da Soccerment

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