Il campionato dei rossoblù si aprirà e si chiuderà al Dall'Ara, con la sfida alla Lazio che sarà il debutto di Tedesco in Serie A mentre la fine alla stagione sarà il derby emiliano contro il Parma. Ultimo mese del 2026 duro per il Bologna che se la vedrà con Como, Roma e Fiorentina per poi iniziare l'anno nuovo in casa contro la Juventus

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