Bologna, il calendario delle partite in Serie Abologna
Il campionato dei rossoblù si aprirà e si chiuderà al Dall'Ara, con la sfida alla Lazio che sarà il debutto di Tedesco in Serie A mentre la fine alla stagione sarà il derby emiliano contro il Parma. Ultimo mese del 2026 duro per il Bologna che se la vedrà con Como, Roma e Fiorentina per poi iniziare l'anno nuovo in casa contro la Juventus
Il calendario completo del Bologna
- 1ª giornata: Bologna-Parma
- 2ª giornata: Atalanta-Bologna
- 3ª giornata: Bologna-Sassuolo
- 4ª giornata: Napoli-Bologna
- 5ª giornata: Bologna-Torino
- 6ª giornata: Lecce-Bologna
- 7ª giornata: Bologna-Inter
- 8ª giornata: Cagliari-Bologna
- 9ª giornata: Milan-Bologna
- 10ª giornata: Bologna-Monza
- 11ª giornata: Parma-Bologna
- 12ª giornata: Bologna-Udinese
- 13ª giornata: Venezia-Bologna
- 14ª giornata: Bologna-Roma
- 15ª giornata: Como-Bologna
- 16ª giornata: Fiorentina-Bologna
- 17ª giornata: Bologna-Juventus
- 18ª giornata: Frosinone-Bologna
- 19ª giornata: Bologna-Genoa
- 20ª giornata: Lazio-Bologna
- 21ª giornata: Bologna-Atalanta
- 22ª giornata: Udinese-Bologna
- 23ª giornata: Bologna-Milan
- 24ª giornata: Bologna-Como
- 25ª giornata: Juventus-Bologna
- 26ª giornata: Bologna-Lecce
- 27ª giornata: Sassuolo-Bologna
- 28ª giornata: Bologna-Napoli
- 29ª giornata: Monza-Bologna
- 30ª giornata: Roma-Bologna
- 31ª giornata: Bologna-Venezia
- 32ª giornata: Bologna-Cagliari
- 33ª giornata: Inter-Bologna
- 34ª giornata: Bologna-Fiorentina
- 35ª giornata: Torino-Bologna
- 36ª giornata: Bologna-Frosinone
- 37ª giornata: Genoa-Bologna
- 38ª giornata: Bologna-Parma