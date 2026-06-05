Calendario Serie A, il sorteggio in diretta streaming dalle 18.30
È il giorno della presentazione del nuovo calendario della Serie A 2026-2027: oggi, a partire dalle 18.30, l’evento al Teatro Regio di Parma, da seguire in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su NOW, skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport, per scoprirlo giornata dopo giornata
Ricordiamo tutti i criteri di compilazione del calendario
Il calendario verrà elaborato rispettando come sempre diversi “paletti”. Confermato il calendario “asimmetrico” (con la sequenza delle gare del girone di andata diversa da quelle del girone di ritorno), bisogna tenere conto anche dei derby, delle squadre che giocheranno in Europa o dell’alternanza degli incontri casa-trasferta di squadre che giocano nella stessa città. Qui tutti i criteri con cui verrà compilato il calendario
È sempre calciomercato
Nel frattempo il mercato non si ferma mai. Ecco allora una serie di link utili da tenere sempre a portata di mano per tutti gli aggiornamenti LIVE (qui il nostro liveblog di oggi)
Elezioni Figc, Malagò ineleggibile? Ministro Abodi chiede parere a Coni e Anac
Il Ministro dello Sport, rispondendo a un'interrogazione, ha confermato che chiederà a Coni e Anac una verifica sulle norme sul 'panotuflage' in merito alle cariche sportive. La questione riguarda, in particolare, la candidatura di Malagò alla guida della Figc, dopo essere stato fino allo scorso anno presidente del Coni. Le elezioni Figc sono in programma il prossimo 22 giugno: le ultime news.
Lega Calcio Serie A e Fastbreak AI per ottimizzare la programmazione del calendario sportivo
Notizia recentissma è che la Lega Serie A adotterà la piattaforma Fastbreak Pro Schedule — azienda leader nello sviluppo di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale per la gestione delle competizioni sportive — per gestire le esigenze di calendario e ottimizzare l’equilibrio competitivo del campionato. Come funziona? La piattaforma consentirà alla Lega Serie A di elaborare i calendari stagionali tenendo conto di centinaia di parametri e vincoli operativi, tra cui:
- le esigenze sportive dei club,
- le finestre di indisponibilità,
- i periodi di recupero,
- la disponibilità degli impianti sportivi,
- le necessità dei broadcaster, al fine di generare una programmazione efficiente e bilanciata
La tecnologia Fastbreak è attualmente utilizzata da oltre 65 tra le principali leghe sportive professionistiche a livello mondiale, tra cui la NBA, la NHL, la MLB e la NRL.
Le news di mercato di oggi LIVE
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La situazione delle panchine
E gli allenatori? Altra situazione che va definendosi, con diverse panchine ancora da “assegnare”. Piccolo riassunto di quel che è successo finora: Grosso ha risolto ufficialmente il suo contratto con il Sassuolo e adesso è libero di firmare con la Fiorentina. Il Parma ha confermato Cuesta, al Sassuolo si pensa ad Aquilani, con Abate verso il Torino. Ufficiale la risoluzione di Conte con il Napoli, si attende la formalizzazione con Allegri. Il Bologna ha scelto Tedesco per il post Italiano.
Le maglie della nuova Serie A
Tra ufficialità e anticipazioni stiamo iniziando a vedere anche come “vestiranno” le squadre della nuova Serie A. Pian piano vengono presentate le nuove maglie, le ultime in ordine di tempo sono state quelle del Bologna (che celebra i 100 anni del Dall’Ara) e la maglia da trasferta del Cagliari, ispirata dall'estetica del football americano. La terza del Milan, color grigio antracite, invece avrà la novità dei loghi al centro
Spoilerata la terza maglia del Milan per la prossima stagioneVai al contenuto
Già presentato il nuovo pallone
Nel frattempo, lo scorso 26 maggio, è già stato presentato il pallone che verrà utilizzato nella prossima stagione in campionato, Coppa Italia, Supercoppa italiana e campionato Primavera. "Garantisce prestazioni elevate in ogni situazione di gioco": eccolo
Simonelli (Lega Serie A): “Attirare di nuovo grandi campioni, il programma codiviso con Malagò”
Nel video le parole del presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli e dell’ad Luigi De Siervo a proposito del piano di rilancio del calcio italiano, condiviso assieme a Giovanni Malagò (candidato alla presidenza Figc che ha l’appoggio di tutti i club di Serie A)
Anticipi e posticipi
Nei prossimi giorni saranno comunicati anche gli anticipi e i posticipi relativi alle prime giornate di campionato. Su Sky Sport saranno visibili almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big.
Serie A 2026-27: quando inizia, quando finisce, le soste
Si riparte nel weekend del 22-23 agosto 2026 con la 1^ giornata di campionato, che si chiuderà nel weekend del 29-30 maggio 2027. Previsti due turni infrasettimanali, alla 9^ (mercoledì 28 ottobre 2026) e alla 18^ giornata (mercoledì 6 gennaio 2027). Le soste per le nazionali invece si riducono da 4 a 3, con l’accorpamento di quelle di settembre e ottobre in un’unica sosta (27 settembre-4 ottobre). Poi le altre due a metà novembre e a fine marzo.
I criteri di compilazione del calendario
Il calendario verrà elaborato rispettando come sempre diversi “paletti”. Confermato il calendario “asimmetrico” (con la sequenza delle gare del girone di andata diversa da quelle del girone di ritorno), bisogna tenere conto anche dei derby, delle squadre che giocheranno in Europa o dell’alternanza degli incontri casa-trasferta di squadre che giocano nella stessa città. Qui tutti i criteri con cui verrà compilato il calendario
Le 20 squadre della Serie A 2026-2027
Partiamo dal ricordare come sarà “composta” la nuova Serie A. La stagione 2025-2026 si è chiusa con la salvezza del Lecce che ha mantenuto la categoria; è tornata in B invece la Cremonese, con Verona e Pisa. La Serie A 2026-2027 riaccoglie Frosinone, Monza e Venezia, le tre promosse dalla B. Ecco tutte le 20 squadre della prossima Serie A
Ci siamo, è il giorno della presentazione del nuovo calendario di Serie A per la stagione 2026/27
Oggi, venerdì 5 giugno a partire dalle 18.30, l’evento dal Teatro Regio di Parma: potrete seguirlo in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su NOW, skysport.ite sul canaleYouTube di Sky Sport. Oppure, per seguire passo passo la compilazione del calendario con tutte le giornate svelate in tempo reale (e tutte le reazioni dei protagonisti) c’è il nostro liveblog