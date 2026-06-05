E gli allenatori? Altra situazione che va definendosi, con diverse panchine ancora da “assegnare”. Piccolo riassunto di quel che è successo finora: Grosso ha risolto ufficialmente il suo contratto con il Sassuolo e adesso è libero di firmare con la Fiorentina. Il Parma ha confermato Cuesta, al Sassuolo si pensa ad Aquilani, con Abate verso il Torino. Ufficiale la risoluzione di Conte con il Napoli, si attende la formalizzazione con Allegri. Il Bologna ha scelto Tedesco per il post Italiano.

IL PUNTO