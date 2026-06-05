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Fiorentina, il calendario delle partite in Serie A

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Il campionato dei viola si aprirà e si chiuderà allo stadio Olimpico: prima giornata contro la Roma e ultima giornata contro la Lazio. Duro per la Fiorentina il mese di aprile, con Como, Milan, Parma e Juventus prima del rush finale di maggio

SERIE A, IL CALENDARIO GIORNATA PER GIORNATA

Il calendario completo della Fiorentina

  • 1ª giornata: Roma-Fiorentina
  • 2ª giornata: Fiorentina-Frosinone
  • 3ª giornata: Fiorentina-Torino
  • 4ª giornata: Venezia-Fiorentina
  • 5ª giornata: Fiorentina-Napoli
  • 6ª giornata: Genoa-Fiorentina
  • 7ª giornata: Fiorentina-Como
  • 8ª giornata: Inter-Fiorentina
  • 9ª giornata: Fiorentina-Atalanta
  • 10ª giornata: Sassuolo-Fiorentina
  • 11ª giornata: Fiorentina-Juventus
  • 12ª giornata: Monza-Fiorentina
  • 13ª giornata: Udinese-Fiorentina
  • 14ª giornata: Fiorentina-Cagliari
  • 15ª giornata: Parma-Fiorentina
  • 16ª giornata: Fiorentina-Bologna
  • 17ª giornata: Fiorentina-Lazio
  • 18ª giornata: Milan-Fiorentina
  • 19ª giornata: Fiorentina-Lecce
  • 20ª giornata: Napoli-Fiorentina
  • 21ª giornata: Fiorentina-Sassuolo
  • 22ª giornata: Atalanta-Fiorentina
  • 23ª giornata: Fiorentina-Udinese
  • 24ª giornata: Frosinone-Fiorentina
  • 25ª giornata: Fiorentina-Inter
  • 26ª giornata: Torino-Fiorentina
  • 27ª giornata: Fiorentina-Venezia
  • 28ª giornata: Cagliari-Fiorentina
  • 29ª giornata: Fiorentina-Genoa
  • 30ª giornata: Como-Fiorentina
  • 31ª giornata: Fiorentina-Milan
  • 32ª giornata: Fiorentina-Parma
  • 33ª giornata: Juventus-Fiorentina
  • 34ª giornata: Bologna-Fiorentina
  • 35ª giornata: Fiorentina-Roma
  • 36ª giornata: Lecce-Fiorentina
  • 37ª giornata: Fiorentina-Monza
  • 38ª giornata: Lazio-Fiorentina

Approfondimento

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