Fiorentina, il calendario delle partite in Serie Afiorentina
Il campionato dei viola si aprirà e si chiuderà allo stadio Olimpico: prima giornata contro la Roma e ultima giornata contro la Lazio. Duro per la Fiorentina il mese di aprile, con Como, Milan, Parma e Juventus prima del rush finale di maggio
Il calendario completo della Fiorentina
- 1ª giornata: Roma-Fiorentina
- 2ª giornata: Fiorentina-Frosinone
- 3ª giornata: Fiorentina-Torino
- 4ª giornata: Venezia-Fiorentina
- 5ª giornata: Fiorentina-Napoli
- 6ª giornata: Genoa-Fiorentina
- 7ª giornata: Fiorentina-Como
- 8ª giornata: Inter-Fiorentina
- 9ª giornata: Fiorentina-Atalanta
- 10ª giornata: Sassuolo-Fiorentina
- 11ª giornata: Fiorentina-Juventus
- 12ª giornata: Monza-Fiorentina
- 13ª giornata: Udinese-Fiorentina
- 14ª giornata: Fiorentina-Cagliari
- 15ª giornata: Parma-Fiorentina
- 16ª giornata: Fiorentina-Bologna
- 17ª giornata: Fiorentina-Lazio
- 18ª giornata: Milan-Fiorentina
- 19ª giornata: Fiorentina-Lecce
- 20ª giornata: Napoli-Fiorentina
- 21ª giornata: Fiorentina-Sassuolo
- 22ª giornata: Atalanta-Fiorentina
- 23ª giornata: Fiorentina-Udinese
- 24ª giornata: Frosinone-Fiorentina
- 25ª giornata: Fiorentina-Inter
- 26ª giornata: Torino-Fiorentina
- 27ª giornata: Fiorentina-Venezia
- 28ª giornata: Cagliari-Fiorentina
- 29ª giornata: Fiorentina-Genoa
- 30ª giornata: Como-Fiorentina
- 31ª giornata: Fiorentina-Milan
- 32ª giornata: Fiorentina-Parma
- 33ª giornata: Juventus-Fiorentina
- 34ª giornata: Bologna-Fiorentina
- 35ª giornata: Fiorentina-Roma
- 36ª giornata: Lecce-Fiorentina
- 37ª giornata: Fiorentina-Monza
- 38ª giornata: Lazio-Fiorentina