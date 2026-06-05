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Milan, il calendario delle partite in Serie A

calendario milan

Il campionato dei rossoneri si aprirà con il Torino e si chiuderà con l'Udinese. Il derby arriverà alla decima giornata, ma non mancano - causa asimmetria - le settimane più dure nell'annata del Milan

SERIE A, IL CALENDARIO GIORNATA PER GIORNATA

Il calendario completo del Milan

  • 1ª giornata: Torino-Milan
  • 2ª giornata: Milan-Venezia
  • 3ª giornata: Juventus-Milan
  • 4ª giornata: Lazio-Milan
  • 5ª giornata: Milan-Lecce
  • 6ª giornata: Sassuolo-Milan
  • 7ª giornata: Milan-Atalanta
  • 8ª giornata: Udinese-Milan
  • 9ª giornata: Milan-Bologna
  • 10ª giornata: Milan-Inter
  • 11ª giornata: Genoa-Milan
  • 12ª giornata: Milan-Frosinone
  • 13ª giornata: Cagliari-Milan
  • 14ª giornata: Milan-Parma
  • 15ª giornata: Napoli-Milan
  • 16ª giornata: Milan-Como
  • 17ª giornata: Monza-Milan
  • 18ª giornata: Milan-Fiorentina
  • 19ª giornata: Roma-Milan
  • 20ª giornata: Milan-Torino
  • 21ª giornata: Frosinone-Milan
  • 22ª giornata: Milan-Juventus
  • 23ª giornata: Bologna-Milan
  • 24ª giornata: Inter-Milan
  • 25ª giornata: Milan-Genoa
  • 26ª giornata: Como-Milan
  • 27ª giornata: Milan-Cagliari
  • 28ª giornata: Milan-Sassuolo
  • 29ª giornata: Atalanta-Milan
  • 30ª giornata: Milan-Monza
  • 31ª giornata: Fiorentina-Milan
  • 32ª giornata: Milan-Napoli
  • 33ª giornata: Lecce-Milan
  • 34ª giornata: Milan-Lazio
  • 35ª giornata: Parma-Milan
  • 36ª giornata: Milan-Roma
  • 37ª giornata: Venezia-Milan
  • 38ª giornata: Milan-Udinese

A fine gennaio ciclo di partite cruciale

Il Milan inizierà la sua Serie A in trasferta contro il Torino. I rossoneri hanno guadagnato un punto nelle ultime due partite alla 1ª giornata di Serie A (pareggio 2-2 proprio contro il Torino il 17 agosto 2024 e sconfitta 1-2 contro la Cremonese il 23 agosto 2025). A fine gennaio, poi, il Milan avrà un trittico di partite che potrebbe risultate chiave per gli obiettivi sia in campionato che in Europa League: prima la sfida a San Siro contro la Juventus (31 gennaio), poi la trasferta di Bologna (7 febbraio) e infine il derby contro l'Inter a San Valentino (14 febbraio). Il big match contro la Roma alla 36ª apre poi al finale di stagione dei rossoneri, impegnati prima a Venezia per poi chiudere il campionato in casa con l'Udinese.

Approfondimento

Derby e big match, tutte le date da ricordare

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