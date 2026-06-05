Milan, il calendario delle partite in Serie Acalendario milan
Il campionato dei rossoneri si aprirà con il Torino e si chiuderà con l'Udinese. Il derby arriverà alla decima giornata, ma non mancano - causa asimmetria - le settimane più dure nell'annata del Milan
Il calendario completo del Milan
- 1ª giornata: Torino-Milan
- 2ª giornata: Milan-Venezia
- 3ª giornata: Juventus-Milan
- 4ª giornata: Lazio-Milan
- 5ª giornata: Milan-Lecce
- 6ª giornata: Sassuolo-Milan
- 7ª giornata: Milan-Atalanta
- 8ª giornata: Udinese-Milan
- 9ª giornata: Milan-Bologna
- 10ª giornata: Milan-Inter
- 11ª giornata: Genoa-Milan
- 12ª giornata: Milan-Frosinone
- 13ª giornata: Cagliari-Milan
- 14ª giornata: Milan-Parma
- 15ª giornata: Napoli-Milan
- 16ª giornata: Milan-Como
- 17ª giornata: Monza-Milan
- 18ª giornata: Milan-Fiorentina
- 19ª giornata: Roma-Milan
- 20ª giornata: Milan-Torino
- 21ª giornata: Frosinone-Milan
- 22ª giornata: Milan-Juventus
- 23ª giornata: Bologna-Milan
- 24ª giornata: Inter-Milan
- 25ª giornata: Milan-Genoa
- 26ª giornata: Como-Milan
- 27ª giornata: Milan-Cagliari
- 28ª giornata: Milan-Sassuolo
- 29ª giornata: Atalanta-Milan
- 30ª giornata: Milan-Monza
- 31ª giornata: Fiorentina-Milan
- 32ª giornata: Milan-Napoli
- 33ª giornata: Lecce-Milan
- 34ª giornata: Milan-Lazio
- 35ª giornata: Parma-Milan
- 36ª giornata: Milan-Roma
- 37ª giornata: Venezia-Milan
- 38ª giornata: Milan-Udinese
A fine gennaio ciclo di partite cruciale
Il Milan inizierà la sua Serie A in trasferta contro il Torino. I rossoneri hanno guadagnato un punto nelle ultime due partite alla 1ª giornata di Serie A (pareggio 2-2 proprio contro il Torino il 17 agosto 2024 e sconfitta 1-2 contro la Cremonese il 23 agosto 2025). A fine gennaio, poi, il Milan avrà un trittico di partite che potrebbe risultate chiave per gli obiettivi sia in campionato che in Europa League: prima la sfida a San Siro contro la Juventus (31 gennaio), poi la trasferta di Bologna (7 febbraio) e infine il derby contro l'Inter a San Valentino (14 febbraio). Il big match contro la Roma alla 36ª apre poi al finale di stagione dei rossoneri, impegnati prima a Venezia per poi chiudere il campionato in casa con l'Udinese.