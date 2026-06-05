A fine gennaio ciclo di partite cruciale

Il Milan inizierà la sua Serie A in trasferta contro il Torino. I rossoneri hanno guadagnato un punto nelle ultime due partite alla 1ª giornata di Serie A (pareggio 2-2 proprio contro il Torino il 17 agosto 2024 e sconfitta 1-2 contro la Cremonese il 23 agosto 2025). A fine gennaio, poi, il Milan avrà un trittico di partite che potrebbe risultate chiave per gli obiettivi sia in campionato che in Europa League: prima la sfida a San Siro contro la Juventus (31 gennaio), poi la trasferta di Bologna (7 febbraio) e infine il derby contro l'Inter a San Valentino (14 febbraio). Il big match contro la Roma alla 36ª apre poi al finale di stagione dei rossoneri, impegnati prima a Venezia per poi chiudere il campionato in casa con l'Udinese.