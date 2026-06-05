Il campionato del Napoli si aprirà al Ferraris contro il Genoa e si chiuderà al Maradona contro l'Atalanta. Con l'impegno della Champions, non mancano le settimane più dure per gli Azzurri che in 14 giorni se la vedranno in casa con Inter e Juventus

Napoli-Juventus a San Valentino

Per gli innamorati del calcio, e del Napoli, la Serie A quest'anno per San Valentino ha regalato la sfida attesissima per gli azzurri al Maradona contro la Juventus di Luciano Spalletti. Una partita che chiuderà un ciclo di due settimane dure per il Napoli, che prima se la vedrà con l'Inter in casa e poi a Lecce. Finale di stagione, di solito decisivo per raggiungere gli obiettivi di classifica prefissati, che potrebbe aiutare gli azzurri che nelle ultime quattro gare avranno: Monza (casa), Genoa (casa), Torino (trasferta) e Atalanta (casa).