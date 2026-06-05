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Napoli, il calendario delle partite in Serie A

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Il campionato del Napoli si aprirà al Ferraris contro il Genoa e si chiuderà al Maradona contro l'Atalanta. Con l'impegno della Champions, non mancano le settimane più dure per gli Azzurri che in 14 giorni se la vedranno in casa con Inter e Juventus

SERIE A, IL CALENDARIO GIORNATA PER GIORNATA

Il calendario completo del Napoli 

  • 1ª giornata: Genoa-Napoli
  • 2ª giornata: Napoli-Como
  • 3ª giornata: Inter-Napoli
  • 4ª giornata: Napoli-Bologna
  • 5ª giornata: Fiorentina-Napoli
  • 6ª giornata: Napoli-Frosinone
  • 7ª giornata: Venezia-Napoli
  • 8ª giornata: Napoli-Roma
  • 9ª giornata: Monza-Napoli
  • 10ª giornata: Juventus-Napoli
  • 11ª giornata: Napoli-Lazio
  • 12ª giornata: Napoli-Torino
  • 13ª giornata: Sassuolo-Napoli
  • 14ª giornata: Napoli-Lecce
  • 15ª giornata: Napoli-Milan
  • 16ª giornata: Atalanta-Napoli
  • 17ª giornata: Parma-Napoli
  • 18ª giornata: Napoli-Cagliari
  • 19ª giornata: Udinese-Napoli
  • 20ª giornata: Napoli-Fiorentina
  • 21ª giornata: Como-Napoli
  • 22ª giornata: Napoli-Inter
  • 23ª giornata: Lecce-Napoli
  • 24ª giornata: Napoli-Juventus
  • 25ª giornata: Lazio-Napoli
  • 26ª giornata: Frosinone-Napoli
  • 27ª giornata: Napoli-Parma
  • 28ª giornata: Bologna-Napoli
  • 29ª giornata: Napoli-Venezia
  • 30ª giornata: Cagliari-Napoli
  • 31ª giornata: Napoli-Sassuolo
  • 32ª giornata: Milan-Napoli
  • 33ª giornata: Napoli-Udinese
  • 34ª giornata: Roma-Napoli
  • 35ª giornata: Napoli-Monza
  • 36ª giornata: Napoli-Genoa
  • 37ª giornata: Torino-Napoli
  • 38ª giornata: Napoli-Atalanta

Napoli-Juventus a San Valentino

Per gli innamorati del calcio, e del Napoli, la Serie A quest'anno per San Valentino ha regalato la sfida attesissima per gli azzurri al Maradona contro la Juventus di Luciano Spalletti. Una partita che chiuderà un ciclo di due settimane dure per il Napoli, che prima se la vedrà con l'Inter in casa e poi a Lecce. Finale di stagione, di solito decisivo per raggiungere gli obiettivi di classifica prefissati, che potrebbe aiutare gli azzurri che nelle ultime quattro gare avranno: Monza (casa), Genoa (casa), Torino (trasferta) e Atalanta (casa).

Approfondimento

Derby e big match, tutte le date da ricordare

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