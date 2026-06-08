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Stadio Roma, Gualtieri: "Inizio lavori entro un anno. Lazio? Avviato iter"

Serie A
©IPA/Fotogramma

I progetti per i nuovi stadi della Roma e della Lazio entrano nel vivo. A fare il punto sulle tempistiche e sull'impatto che gli impianti avranno sulla Capitale è stato il sindaco Roberto Gualtieri, durante un'intervista ad Adn Talks

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Un percorso parallelo per completare, in tempi relativamente brevi, i due impianti calcistici che la Capitale attende da tempo. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, intervenuto ad Adn Talks, ha fatto il punto sui prossimi passaggi relativi ai nuovi stadi di Roma e Lazio. Per l'impianto del club giallorosso si entra "in una fase decisiva. È stata approvata la convenzione tra tutti gli enti coinvolti che consente di gestire tutta la fase che porterà dall'autorizzazione, fino poi alla realizzazione dello stadio. Il commissario ha firmato l'ordinanza per avviare finalmente la conferenza dei servizi. Rispetteremo i tempi per poter concorrere a ospitare gli Europei e per avere l'apertura del cantiere tra un anno". "Sarà uno stadio bellissimo", ha aggiunto Gualtieri, "uno dei più belli al mondo e porterà con sè una riqualificazione di un quadrante con tantissimo verde, parchi giganteschi". 

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Allo stadio della Roma, Gualtieri ha unito quello della Lazio: "E' iniziata la conferenza dei servizi preliminare che è la condizione per poi partire con l'iter che abbiamo seguito anche per lo stadio della Roma. Ci sono le possibilità concrete ecco di avere i tempi non troppo lunghi due stadi di grande qualità, due impianti al servizio della città dello sport e delle nostre squadre. Io sono un tifoso della Roma, ma come sindaco seguo con interesse e rispetto la Lazio. L'unica cosa di cui non si occupa il sindaco è il calciomercato, in quello sono un cittadino come gli altri e mi mi interesso soprattutto di quello della mia squadra".

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