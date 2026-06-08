I progetti per i nuovi stadi della Roma e della Lazio entrano nel vivo. A fare il punto sulle tempistiche e sull'impatto che gli impianti avranno sulla Capitale è stato il sindaco Roberto Gualtieri , durante un'intervista ad Adn Talks

Un percorso parallelo per completare, in tempi relativamente brevi, i due impianti calcistici che la Capitale attende da tempo . Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri , intervenuto ad Adn Talks, ha fatto il punto sui prossimi passaggi relativi ai nuovi stadi di Roma e Lazio. Per l'impianto del club giallorosso si entra "in una fase decisiva. È stata approvata la convenzione tra tutti gli enti coinvolti che consente di gestire tutta la fase che porterà dall'autorizzazione , fino poi alla realizzazione dello stadio. Il commissario ha firmato l'ordinanza per avviare finalmente la conferenza dei servizi. Rispetteremo i tempi per poter concorrere a ospitare gli Europei e per avere l'apertura del cantiere tra un anno ". "Sarà uno stadio bellissimo", ha aggiunto Gualtieri, "uno dei più belli al mondo e porterà con sè una riqualificazione di un quadrante con tantissimo verde, parchi giganteschi".

Riqualificazione del Flaminio, i tempi

Allo stadio della Roma, Gualtieri ha unito quello della Lazio: "E' iniziata la conferenza dei servizi preliminare che è la condizione per poi partire con l'iter che abbiamo seguito anche per lo stadio della Roma. Ci sono le possibilità concrete ecco di avere i tempi non troppo lunghi due stadi di grande qualità, due impianti al servizio della città dello sport e delle nostre squadre. Io sono un tifoso della Roma, ma come sindaco seguo con interesse e rispetto la Lazio. L'unica cosa di cui non si occupa il sindaco è il calciomercato, in quello sono un cittadino come gli altri e mi mi interesso soprattutto di quello della mia squadra".