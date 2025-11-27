Introduzione

Il Comune di Roma ha dato l'ok definitivo al PFTE (cioè al Progetto di fattibilità tecnico economica) per il nuovo stadio giallorosso che dovrebbe sorgere a Pietralata: "Un sì a larghissima maggioranza, sarà uno degli stadi più belli del mondo. La prima pietra a inizio 2027" - ha detto il sindaco di Roma Gualtieri a Sky Sport. Il prossimo step sarà quello della fase regionale con la Conferenza di servizi decisoria: un nuovo passaggio che approfondirà ulteriormente tutte le proposte progettuali della Roma, coordinata dalla Regione Lazio, e avrà come finalità quella di valutare in modo definitivo tutti gli aspetti tecnici e amministrativi.

In attesa del progetto definitivo, sappiamo già che il nuovo stadio dovrebbe sorgere nel quartiere di Pietralata, zona nord-est della capitale, che l'architettura dovrebbe essere ispirata alla tradizione classica romana e che la Curva Sud potrebbe diventare la più grande d'Europa. Più di 60mila i posti previsti. Il sindaco di Roma Gualtieri ha confermato che si tratterà di un investimento complessivo da un miliardo da fondi privati della famiglia Friedkin: "Voglio ringraziarli per il loro impegno. Lo stadio e le opere daranno valore alla città e saranno aperti a tutti"

ROMA, GUALTIERI: "LA PRIMA PIETRA DEL NUOVO STADIO NEL 2027"