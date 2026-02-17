Lazio, Stadio Flaminio: presentato il progetto di Lotito per la riqualificazione. Foto
La Lazio ha presentato a Formello il progetto per la ristrutturazione dello stadio Flaminio. Il presidente Claudio Lotito ha illustrato quella che dovrebbe diventere la nuova casa biancoceleste. Un impianto che sarà recuperato, sulla struttura di quello esistente, e rivoluzionato, provando ad unire due stadi in uno moderno. Ecco alcune immagini del possibile nuovo impianto
- A prendere la parola è stato il presidente della Lazio Claudio Lotito: "Questo progetto rappresenta un passaggio fondamentale per l'accrescimento patrimoniale e infrastrutturale del Club". Lotito poi ha voluto rivolgersi ai tifosi: "So che negli ultimi mesi il dibattito è stato acceso. Ascolto ogni opinione, anche quando è critica. Il mio carattere a volte mi porta a esprimermi con grande franchezza. Ma ogni scelta che compio è orientata esclusivamente al bene della Lazio e sempre ispirata dal cuore"
- L'idea del nuovo stadio è stata presentata dall'architetto Pierluigi Nervi: "Sono stati ipotizzati dei telai strutturali in acciaio, analoghi per forma agli attuali, posti all’esterno degli originari, in modo di non gravare in alcun modo sulla struttura esistente, che resta libera e non alterata, priva di qualsiasi connessione con la nuova.
- Questi telai sono posti ad un intervallo doppio rispetto agli attuali (m 12,00 invece di m 6,00); in questo modo la nuova struttura rende del tutto visibile dall'esterno quella esistente garantendone trasparenza e percezione
- L'intervento è chiaro che modificherà i flussi e la mobilità nella zona, almeno in occasione degli eventi e manifestazioni nel nuovo impianto. Così come sarà necessaria una nuova educazione per tutti coloro ce si recheranno allo stadio, che potrà ospitarli con nuove adeguate caratteristiche
- Quattro le criticità individuate da affrontare:
1) Il congestionamento del traffico
2) La presenza di zone degradate non controllate
3) Precarie condizioni della vegetazione per la scarsa manutenzione
4) La criticità della qualità dell'aria.
- Entro il 2032 illustrate le soluzioni pensate da chi sta lavorando al progetto:
- Portare i parcheggi fuori dal centro abitato
- Da Tor di Quinto i tifosi saranno trasportati in 6 minuti con una navetta
- Tempo di percorrenza pedonale è di 25 minuti
- Prolungamento della linea C della metro fino alla Farnesina
- Per la tempistica l’inizio dei lavori è previsto per il primo semestre del 2027 e il completamento dei lavori per il primo semestre del 2031. L’iter è quello della legge sugli stadi, come quello della Roma
- Lo stadio progettato aveva in origine 40.000 posti, ma tante persone in curva stavano anche in piedi. La capienza attuale diventerà di 50mila. Viene importata a 20.000 posti seduti nella base sotto e gli altri 30.000 posti che saranno sulla parte superiore, come se ci fossero due anelli
- La quantità di energia elettrica che potrà produrre lo stadio è pari a 1135 pali cittadini. Utilizzando energia elettrica si cercherà di limitare la CO2 in atmosfera per l’ecosostenibilità. L'obiettivo è quello di utilizzare un sistema di accumulo innovativo, con il riuso di batterie di autovetture elettriche ‘second life’. Questo prototipo è già stato utilizzato all’Amsterdam Arena, considerato tra i più innovativi. L’obiettivo è di garantire un progetto solidale per la comunità