La Lazio ha presentato a Formello il progetto per la ristrutturazione dello stadio Flaminio. Il presidente Claudio Lotito ha illustrato quella che dovrebbe diventere la nuova casa biancoceleste. Un impianto che sarà recuperato, sulla struttura di quello esistente, e rivoluzionato, provando ad unire due stadi in uno moderno. Ecco alcune immagini del possibile nuovo impianto