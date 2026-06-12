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l'intervista

Bodie: "Il mio Venezia umile ma ambizioso. Sarà la squadra di tutti, cittadini e turisti"

Francesco Cosatti

Francesco Cosatti

La nuova presidente dei lagunari ha progetti e ambizioni ben chiare per il futuro, a partire da quello per il nuovo stadio ("sarà una chicca"). E poi avverte: "Sappiamo come si fa a vincere". La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider

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