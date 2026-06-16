Buonfiglio: "Elezioni Figc? Pronti a qualsiasi scenario. Aspettiamo il parere dell'Anac"

Il presidente del Coni ha parlato a margine della riunione di giunta delle imminenti elezioni Figc e del tema 'pantouflage' circa la presunta ineleggibilità di Giovanni Malagò, candidato alla guida della Federcalcio. "Siamo pronti a qualsiasi scenario, ma attendiamo l'Anac, mi auguro non ci sia nessun impedimento"

Luciano Buonfiglio si è espresso così alla conferenza post giunta nazionale parlando della questione 'pantouflage' sulla presunta ineleggibilità di Giovanni Malagò, candidato alla presidenza della Figc: "Seguiamo con attenzione quello che sta succedendo, siamo pronti a qualsiasi scenario. Il Coni ha risposto subito con il Collegio di Garanzia, ora aspettiamo il parere dell'Anac chiesto dal ministro Abodi. Non penso di poter certo sollecitare io". E, alla domanda se lo preoccupano possibili ricorsi, il presidente del Coni ha risposto: "Ora è difficile da immaginare, credo che qualsiasi cosa detta ora sia prematura e sbagliata. Mi atterrò a quello che accadrà ma mi auguro che non ci sia nessun impedimento".