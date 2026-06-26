Continua a prendere forma il nuovo organigramma dei rossoneri: Massimo Calvelli è stato nominato nuovo Amministratore delegato del club. "Voglio riportare nel Milan la cultura della vittoria e dei risultati", ha dichiarato CARDINALE COMMENTA LA SCELTA DI CALVELLI

Giornata di ufficialità per i rossoneri, con Gerry Cardinale che è arrivato a Casa Milan per seguire da vicino la costruzione della nuova squadra e per annunciare un nuovo componente dell'organigramma dirigenziale. Si tratta di Massimo Calvelli che da oggi ricoprirà il ruolo di Amministratore delegato (mantenendo però gli incarichi di Ceo International di RedBird Development Group e Operating Partner di RedBird Capital Partners). Vedi anche La nuova dirigenza del Milan: cosa cambia nei rossoneri

Cardinale: "Vogliamo giocare per vincere" Nel comunicato pubblicato dalla società rossonera, ci sono anche le prime parole di Gerry Cardinale dopo la nomina di Calvelli come Amministratore delegato: "Da quando è entrato in RedBird lo scorso anno, Massimo si è distinto come leader e promotore di un modello organizzativo capace di valorizzare le persone e promuovere una cultura di collaborazione e professionalità. Massimo ha co-guidato il nostro investimento nel Milan insieme al Partner di RedBird David Castelblanco, entrambi con riporto diretto a me. Il modello RedBird prevede spesso che i nostri leader assumano un ruolo operativo diretto all'interno dei nostri investimenti più importanti, per garantire un'esecuzione ai massimi livelli, soprattutto nelle fasi di cambiamento e innovazione". Spazio anche al nuovo messaggio che deve assimilare il Milan del futuro. "Il mandato è chiaro: vogliamo giocare per vincere, anziché per non perdere, in tutto ciò che riguarda Milan, ma soprattutto in campo. Da oggi l'intera organizzazione del club potrà beneficiare della sua presenza a tempo pieno, della sua determinazione e del senso di urgenza con cui lavorerà per riportare nel Club una cultura della vittoria e dei risultati", ha concluso Cardinale. Approfondimento Chi è Hendrik Almstadt: l'uomo mercato del Milan