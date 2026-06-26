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Milan, Massimo Calvelli è il nuovo Ad: "Voglio riportare la cultura della vittoria"

il nuovo ad

Continua a prendere forma il nuovo organigramma dei rossoneri: Massimo Calvelli è stato nominato nuovo Amministratore delegato del club. "Voglio riportare nel Milan la cultura della vittoria e dei risultati", ha dichiarato

CARDINALE COMMENTA LA SCELTA DI CALVELLI

Giornata di ufficialità per i rossoneri, con Gerry Cardinale che è arrivato a Casa Milan per seguire da vicino la costruzione della nuova squadra e per annunciare un nuovo componente dell'organigramma dirigenziale. Si tratta di Massimo Calvelli che da oggi ricoprirà il ruolo di Amministratore delegato (mantenendo però gli incarichi di Ceo International di RedBird Development Group e Operating Partner di RedBird Capital Partners). 

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Cardinale: "Vogliamo giocare per vincere"

Nel comunicato pubblicato dalla società rossonera, ci sono anche le prime parole di Gerry Cardinale dopo la nomina di Calvelli come Amministratore delegato: "Da quando è entrato in RedBird lo scorso anno, Massimo si è distinto come leader e promotore di un modello organizzativo capace di valorizzare le persone e promuovere una cultura di collaborazione e professionalità. Massimo ha co-guidato il nostro investimento nel Milan insieme al Partner di RedBird David Castelblanco, entrambi con riporto diretto a me. Il modello RedBird prevede spesso che i nostri leader assumano un ruolo operativo diretto all'interno dei nostri investimenti più importanti, per garantire un'esecuzione ai massimi livelli, soprattutto nelle fasi di cambiamento e innovazione". Spazio anche al nuovo messaggio che deve assimilare il Milan del futuro. "Il mandato è chiaro: vogliamo giocare per vincere, anziché per non perdere, in tutto ciò che riguarda Milan, ma soprattutto in campo. Da oggi l'intera organizzazione del club potrà beneficiare della sua presenza a tempo pieno, della sua determinazione e del senso di urgenza con cui lavorerà per riportare nel Club una cultura della vittoria e dei risultati", ha concluso Cardinale.

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Calvelli: "Voglio riportare nel Milan la cultura della vittoria"

"Guidare il club in una fase decisiva del proprio percorso sportivo, in un momento altrettanto cruciale per l'intero calcio italiano, è una responsabilità che affronto con la massima serietà e con un profondo senso di urgenza", ha dichiarato il neo Ad rossonero. "Il mandato ricevuto da Gerry è chiaro: riportare nel Milan una cultura della vittoria e dei risultati, dentro e fuori dal campo, all'altezza della storia che questo club rappresenta nel calcio europeo e dei suoi oltre 600 milioni di tifosi nel mondo - continua Calvelli -. Nell'ultimo anno ho lavorato a stretto contatto con il senior management del club in tutte le sue funzioni, maturando una conoscenza diretta di ciò che deve essere migliorato e innovato. Sono inoltre entusiasta di lavorare a stretto contatto con il nostro nuovo Head Coach Ruben Amorim e il suo staff, già pienamente integrati e al lavoro in piena sintonia con l'attuale leadership dell'area sportiva".

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