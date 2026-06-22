A quasi un mese di distanza dalla mancata qualificazione alla Champions e agli esoneri di Furlani, Tare, Allegri e Moncada, il proprietario del club rossonero ha messo a punto una riorganizzazione societaria che -a parte la scelta di Amorim in panchina- di fatto utilizza solo risorse interne. Qui la nuova struttura del Milan CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS

Clamorosa, inattesa e certamente inusuale scelta del proprietario del Milan Gerry Cardinale. Dopo un mese, dopo tanti nomi fatti, incontri, programmi da condividere… di fatto, Amorim a parte, la ristrutturazione del Milan, sarà banalmente la riorganizzazione delle risorse interne. Sarà il Milan di Cardinale e, a distanza almeno per ora, di Ibrahimovic. Vista in negativo, il Milan non è riuscito a portare nessuno di gradito. Vista nell’ottica di Cardinale, il Milan sceglie il modello Liverpool. Di sicuro, una decisione molto rischiosa. Tutti uomini già presenti in società. Alla sconfitta del 24 maggio contro il Cagliari, e agli esoneri dell’indomani di Furlani, Allegri, Tare e Moncada, hanno fatto seguito 28 giorni di lavoro, di idee, di rifiuti, di negoziazioni, e di valutazioni.

Milan, Calvelli nuovo ad Fino al responso finale: un modello societario ispirato al modello Liverpool e a quello RedBull. Una struttura societaria totalmente differente rispetto a quanto ordinariamente abbiamo in Italia. Con Ibra negli USA, è stato Cardinale l’architetto di questo nuovo team di lavoro: le scelte - così come i rischi - sono i suoi. Il nuovo Milan avrà un tridente a capo e sopra tutto: Cardinale (proprietario), Amorim (allenatore) ma soprattutto Massimo Calvelli, adesso senza più dubbi nel ruolo di ad.