L'Aia ha ufficializzato i nuovi organici arbitrali per la stagione 2026/27. Abisso, Piccinini e Pezzuto sono stati dismessi per "limiti di permanenza nel ruolo". Dismessi anche Dionisi e Massimi per "motivate valutazioni tecniche". Promossi dalla Can C i giovani Di Loreto, Drigo, Madonia, Mazzoni e Poli

Al termine di un lungo Comitato Nazionale terminato a sera inoltrata l'Aia ha comunicato i nuovi organici arbitrali per la stagione 2026/27, con la classica lista di promossi e dismessi. Tramontata l'ipotesi, sgradita alla Figc, di "congelare" le dismissioni a causa della travagliata stagione arbitrale (conclusasi senza il presidente - lo squalificato Zappi - e il designatore, Rocchi) e del rischio ricorsi a seguito di una questione interpretativa sul calcolo dell'anzianità di servizio arbitrale, sono stati dismessi appunto per "limiti di permanenza nel ruolo" Abisso, Piccinini e Pezzuto, oltre a Dionisi e Massimi per "motivate ragioni tecniche". Al loro posto sono stati promossi dalla Can C i giovani Di Loreto, Drigo, Madonia, Mazzoni, Poli.