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Arbitri Serie A 2026/27: Abisso, Pezzuto e Piccinini dismessi per anzianità di servizio

Serie A
Lorenzo Fontani

Lorenzo Fontani

L'Aia ha ufficializzato i nuovi organici arbitrali per la stagione 2026/27. Abisso, Piccinini e Pezzuto sono stati dismessi per "limiti di permanenza nel ruolo". Dismessi anche Dionisi e Massimi per "motivate valutazioni tecniche". Promossi dalla Can C i giovani Di Loreto, Drigo, Madonia, Mazzoni e Poli

Al termine di un lungo Comitato Nazionale terminato a sera inoltrata l'Aia ha comunicato i nuovi organici arbitrali per la stagione 2026/27, con la classica lista di promossi e dismessi. Tramontata l'ipotesi, sgradita alla Figc, di "congelare" le dismissioni a causa della travagliata stagione arbitrale (conclusasi senza il presidente - lo squalificato Zappi - e il designatore, Rocchi) e del rischio ricorsi a seguito di una questione interpretativa sul calcolo dell'anzianità di servizio arbitrale, sono stati dismessi appunto per "limiti di permanenza nel ruolo" Abisso, Piccinini e Pezzuto, oltre a Dionisi e Massimi per "motivate ragioni tecniche". Al loro posto sono stati promossi dalla Can C i giovani Di Loreto, Drigo, Madonia, Mazzoni, Poli.

Orsato resta in pole per guidare la Serie A

Proprio Daniele Orsato, designatore arbitrale della Serie C, rimane ora in pole position per guidare la Serie A, dopo l'autosospensione di Gianluca Rocchi a seguito dell'inchiesta della Procura milanese (della quale non si sa più nulla da più di un mese). La conferma arriverà martedì prossimo, quando è prevista la nomina dei cosiddetti Organi Tecnici, che rappresenterà anche il primo atto formale del neo Direttore Tecnico Domenico Messina, chiamato a indicare i nomi al Comitato Nazionale AIA

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