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Lazio, Isaksen operato per un'ernia bilaterale

SERIE A

L'attaccante della Lazio Gustav Isaksen ha subito un intervento chirurgico a Monaco per un'ernia bilaterale. Il 25enne danese salterà l'inizio della prossima stagione e comincerà subito la riabilitazione con lo staff medico biancoceleste per rientrare in campo il prima possibile

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L'attaccante della Lazio Gustav Isaksen sarà costretto a saltare la parte iniziale della prossima stagione. Il giocatore danese si è infatti sottoposto a un intervento chirurgico per ernia bilaterale presso la clinica UM Hernienzentrum di Monaco di Baviera. L'intervento è riuscito ed è stato eseguito dal professor Joachim Conze in costante coordinamento con lo staff medico del club romano. Isaksen, 25 anni, alla Lazio dal 2023, inizierà da subito il percorso riabilitativo secondo il protocollo predisposto dallo staff sanitario, con l'obiettivo di consentirne il rientro all'attività agonistica nel minore tempo possibile

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