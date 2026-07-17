Il difensore azzurro salterà il ritiro estivo per un problema al ginocchio destro. Come comunicato dal club, sarà necessario un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente

Niente ritiro estivo per Alessandro Buongiorno. Come comunicato dal Napoli, il difensore non potrà prendere parte alla preparazione pre-campionato "in considerazione di problematiche emerse nell'ultimo periodo". Nella nota, il club spiega che Buongiorno "ha svolto indagini diagnostiche già previste, che hanno evidenziato la necessità di sottoporsi a un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente sul ginocchio destro". Un'assenza importante per Allegri, in attesa di capire l'entità dell'infortunio al ginocchio. Buongiorno nella scorsa stagione ha giocato 42 partite in tutte le competizioni, collezionando 3.149 minuti in campo.