Qui tutta la giornata live di venerdì 17 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato L'Originale è in diretta questa sera su Sky Sport alle 23
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Celik alla Juventus: contratto triennale
- E la Roma valuta Molina e Dodo
- Alajbegovic all'Atalanta può sbloccare Maldini al Sassuolo
- Chalobah, Como pronto a chiudere: incontro per trovare gli ultimi accordi
- Tutti gli allenatori ufficiali in Serie A
- Tabellone mercato Serie A
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Le trattative concluse in Serie B
- Tutti i colpi di mercato all'estero
Pyyhtia torna al Sudtirol in prestito
Rinforzo a centrocampo per il Sudtirol, che accoglie di nuovo Niklas Pyyhtia, centrocampista finlandese classe 2003, in prestito secco dal Bologna per la prossima stagione. Pyyhtia aveva già vestito la maglia del Sudtirol nel 2025, collezionando 18 presenze e 4 gol in metà campionato. Nell'ultima stagione, il finlandese ha giocato con il Modena.
Pyyhtia torna al Sudtirol in prestitoVai al contenuto
Coppola al Paris Fc
Il Paris Fc ha ufficializzato l'acquisto e il ritorno di Diego Coppola. Il difensore centrale italiano ha già giocato nella capitale francese in prestito nella seconda metà della passata stagione e ora si è trasferito a titolo definitivo. Il classe 2003 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2031
Paris Fc, ufficiale il ritorno di Diego Coppola: i dettagli del contrattoVai al contenuto
Chalobah, Como pronto a chiudere
Il Como si prepara a chiudere per Trevoh Calobah, difensore centrale inglese del Chelsea. È previsto un incontro tra il club italiano e quello inglese per trovare gli ultimi accordi
Como-Chalobah, incontro per trovare ultimi accordiVai al contenuto
Monza su Akinsanmiro dell'Inter
Akinsanmiro è rientrao all'Inter ma è ancora destinato a partire. Potrebbe andare al Monza, è una trattativa nata nelle ultime ore e potrebbe essere ceduto a titolo definitivo con diritto di recompra in favore dei nerazzurri
Il Monza vuole Akinsanmiro dell'Inter: dialoghi in corsoVai al contenuto
Padova su Cheddira del Napoli: si prova il colpo
L'ambizioso Padova del ds Massimiliano Mirabelli prova il colpo Walid Cheddira: l'attaccante marocchino, di proprietà del Napoli, è in uscita dal club azzurro. Nella scorsa stagione ha giocato in prestito prima al Sassuolo e poi al Lecce con 4 gol in 33 partite di Serie A. Nel VIDEO i dettagli da Gianluca Di Marzio
Alajbegovic all'Atalanta può sbloccare Maldini al Sassuolo: la situazione
Il Sassuolo vuole Daniel Maldini, ma prima di chiudere dovrà aspettare che l'Atalanta trovi l'intesa economica con il Bayer Leverkusen per Kerim Alajbegovic
Maldini al Sassuolo dipende da Alajbegovic: l'intreccio di calciomercatoVai al contenuto
E la Roma si muove su Molina e Dodo
La Roma continua a guardare il reparto esterni. Per quanto riguarda quello arretrato i giallorossi stanno valutando se fare un affondo per Molina (che vuole aspettare la fine del Mondiale prima di parlare di mercato), mentre il club resta vigile anche su Dodo. Per l'esterno offensivo la società attende la risposta definitiva di Summerville
Calciomercato: via Celik, come risponde la Roma? Le ultime sugli esterni nel mirinoVai al contenuto
Celik saluta la Roma: la lettera social
"Cari Romanisti, oggi nel salutare questa grande famiglia provo emozioni difficili da descrivere. Indossare la maglia della Roma, lottare per questi colori e scendere in campo davanti a voi è stato per me un immenso onore e un grande orgoglio. Ogni giorno trascorso in questo club mi ha fatto crescere, sia come calciatore che come persona. Abbiamo vissuto insieme momenti indimenticabili. Porterò per sempre con me l’orgoglio di aver contribuito a riportare la Roma in Champions League. Desidero ringraziare di cuore tutti i miei compagni di squadra, tutte le persone che lavorano ogni giorno per questo club, i direttori sportivi e tutti gli allenatori e gli staff tecnici con cui ho avuto il privilegio di lavorare. Ognuno di voi avrà sempre un posto speciale nella mia carriera e nella mia vita. Un ringraziamento speciale va a José Mourinho, che mi ha dato l’opportunità di indossare questa maglia. Desidero inoltre ringraziare Daniele De Rossi, Ivan Jurić e Claudio Ranieri per tutto ciò che mi hanno trasmesso, per la fiducia che hanno riposto in me e per il loro sostegno. Infine, voglio rivolgere un ringraziamento particolare a Gian Piero Gasperini. Anche se abbiamo lavorato insieme per poco tempo, la fiducia, la sincerità e il rispetto che mi ha dimostrato hanno significato davvero tanto per me. Gliene sarò sempre grato. Ora è arrivato il momento di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera. Ma porterò sempre nel cuore questo club, questa città e tutti voi. Auguro alla Roma di continuare a raggiungere tutti i successi che merita. Grazie di cuore per tutto".
Celik alla Juventus: contratto triennale per l'ex Roma
Blitz Juventus, che ufficializza Celik. Il terzino turco, che dopo essersi svincolato stava parlando con la Roma per un eventuale rinnovo, ha salutato il club giallorosso e firmato un contratto triennale con i bianconeri