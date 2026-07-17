In un'intervista a La Stampa, il presidente del Como Mirwan Suwarso ha rivelato che Cesc Fabregas ha rifiutato le avances del Napoli e di un altro club italiano. Il numero uno del club ha poi analizzato quale può essere il futuro del Como in Champions League e ha parlato delle strategie di mercato estivo CALCIOMERCATO: LE NEWS DI OGGI LIVE

Cesc Fabregas è stato il protagonista principale della cavalcata del Como la scorsa stagione: con il quarto posto in classifica, i lariani potranno giocare la prossima Champions League, per la prima volta nella loro storia. Fabregas ha deciso di restare a Como, nonostante avesse ricevuto offerte da alcuni club italiani ed esteri: è quello che ha svelato Mirwan Suwarso, presidente del Como, in un'intervista a La Stampa. "Diversi club hanno già chiesto di lui, almeno tre negli ultimi mesi - ha spiegato -, ma ha rifiutato. Uno di questi era il Napoli, come era già stato scritto su qualche giornale locale. Gli altri due? Uno è italiano, non dico altro".

"Non possiamo sprecare l'opportunità della Champions" Tornando sulla stagione appena conclusa, Suwarso ha confessato di non aspettarsi un piazzamento in Champions League: "Volevamo fare meglio dell’anno prima, ma non pensavamo di arrivare così in alto. Essere in Champions ci permette di migliorare la nostra posizione finanziaria. Ma allo stesso tempo dobbiamo velocizzare i tempi, perché ci aspettavamo di raggiungere questo obiettivo tra qualche anno. Ora abbiamo meno tempo per far crescere la nostra infrastruttura commerciale e per adeguarci alle regole finanziarie. Ma ce la faremo e non possiamo sprecare questa opportunità. Obiettivo in Europa? Vediamo come saremo messi dopo la preparazione estiva. Per ora sogno di vedere giocare a Como squadre come il Manchester United e il Real Madrid". L'obiettivo, per Suwarso, sarebbe quello di far coesistere i risultati sportivi con la stabilità economica: "Nella storia ci sono state tante squadre che per vincere dei trofei sono poi finite in bancarotta" Uno dei temi principali legati alla partecipazione del Como alla prossima Champions riguarda lo stadio. Suwarso, a riguardo, ha affermato: "Siamo tranquilli sui lavori e non ci saranno problemi. Non capisco perché alcuni si ostinino a dire il contrario. Non compreremo mai il Sinigaglia".