Spalletti ha commentato lo 0-0 della Juve nella prima amichevole stagionale contro il Basilea: "Sono molto soddisfatto. Poteva essere difficile vedere trame e principi di gioco, invece i ragazzi li hanno messi in pratica". Su Ekhator, uscito per un problema alla coscia: "Ha sentito un dolorino dietro, speriamo non sia fatto male". In chiusura su Di Gregorio: "Vogliamo avere competizione in tutti i ruoli. È vero che stiamo cercando un portiere"

BASILEA-JUVENTUS 0-0, LA CRONACA