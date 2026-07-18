Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Basilea-Juve, Spalletti: "Per Ekhator spero non sia nulla di serio. Cerchiamo un portiere"

juventus

Spalletti ha commentato lo 0-0 della Juve nella prima amichevole stagionale contro il Basilea: "Sono molto soddisfatto. Poteva essere difficile vedere trame e principi di gioco, invece i ragazzi li hanno messi in pratica". Su Ekhator, uscito per un problema alla coscia: "Ha sentito un dolorino dietro, speriamo non sia fatto male". In chiusura su Di Gregorio: "Vogliamo avere competizione in tutti i ruoli. È vero che stiamo cercando un portiere"

BASILEA-JUVENTUS 0-0, LA CRONACA

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Juve, pari nella prima uscita: 0-0 con il Basilea

amichevole

Termina in parità la prima amichevole stagionale della Juventus, che non va oltre lo 0-0 sul...

Juve, Ekhator sostituito: problema alla coscia

infortunio

Dura solo 30 minuti la prima partita di Ekhator con la Juventus. Durante l'amichevole contro il...

Inter, Juve, Milan e Napoli: le amichevoli su Sky

guida tv

Dal 18 luglio un mese di grande calcio su Sky Sport con le amichevoli precampionato di Inter,...

Gasperini: "Mercato? Dobbiamo essere più veloci"

roma

Prima conferenza stampa della stagione per Gian Piero Gasperini. L'allenatore della Roma ha...

Ambizione Zielinski: "Quest'anno puntiamo a tutto"

INTER

Dal ritiro in Germania, il centrocampista nerazzurro fissa gli obiettivi dell'Inter in vista...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE