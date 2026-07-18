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Basilea-Juventus, il risultato dell'amichevole in diretta

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Prima amichevole precampionato per la Juventus, adesso in campo al St. Jakob-Park contro il Basilea (LIVE su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW). Spalletti sceglie il 4-2-3-1, a centrocampo c'è Douglas Luiz con Locatelli. Sulla trequarti Zhegrova, Adzic e Boga a supporto del nuovo arrivato Ekhator. Non convocati Thuram e Celik. Sulla panchina degli svizzeri c'è l'ex bianconero Lichtsteiner

JUVE, INTER, MILAN E NAPOLI: LE AMICHEVOLI SU SKY

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Basilea-Juventus alle 15.30 LIVE su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

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calcio d'inizio!

Basilea-Juventus, si parte!

1' - Calcio d'inizio: è la Juventus a muovere il primo pallone

Omaggio dei tifosi della Juventus a Lichtsteiner, che è andato sotto il settore bianconero a salutare i suoi ex sostenitori.

Squadre in campo, tra poco si parte!

statistiche

Per Lichtsteiner 14 trofei in bianconero

Sulla panchina del Basilea siede Stephan Lichtsteiner, ex terzino destro della Svizzera e della Juventus. Con i bianconeri ha collezionato 258 presenze e 15 gol, conquistando 14 trofei: 7 Scudetti, 4 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane.

Spalletti apre a Vlahovic: "Porte aperte, basta citofonare"

Lichtsteiner: "La maglia della Juve pesa ma ti fa volare"

Le parole dell'allenatore del Basilea su Sky Sport prima della partita: "Abbiamo voglia di affrontare un avversario importante, sono curioso". Sulla Juve che ha iniziato a lavorare pochi giorni fa: "Sicuramente sarà difficile perché avranno le gambe pesanti, ha fatto caldo a Torino. Ma indossano una maglia che pesa, che ti fa volare".

Celik è l'ultimo colpo di mercato della Juventus: contratto triennale

Blitz della Juventus, in arrivo lo svincolato Celik: Roma sorpassata

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Assenti i calciatori che hanno giocato i Mondiali

Spalletti ovviamente non avrà a disposizione i calciatori che sono stati impegnati con le rispettive nazionali ai Mondiali, che godranno di vacanze "extra". Si tratta di Yildiz (Turchia), David (Canada), Bremer (Brasile), Conceiçao (Portogallo), McKennie (Stati Uniti) e Koopmeiners (Olanda). C'è anche Nico Gonzalez, che sarà impegnato in finale con la sua Argentina, e che potrebbe tornare all'Atletico Madrid dopo il prestito dell'ultima stagione. 

Le ultime dal nostro inviato Francesco Cosatti

L'esordio in Serie A con il Frosinone: anticipi e posticipi delle prime cinque giornate

La Lega ha ufficializzato date e orari delle prime cinque giornate di campionato: la squadra di Spalletti farà visita al Frosinone nella prima giornata di campionato, in programma domenica 23 agosto alle 18.30.

Calendario Serie A, ufficiali anticipi e posticipi delle prime 5 giornate

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Arbitra Lukas Fahndrich

  • Arbitro: Lukas Fahndrich
  • Assistenti: Benjamin Zurcher e Claudio Dos Santos
  • IV: Huseyin Sanli

L'estate della Juventus è LIVE su Sky Sport

Non solo Basilea-Juventus, anche tutte le altre amichevoli dei bianconeri saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Nella grafica il programma completo.

Amichevoli Juve
statistiche

Solo due confronti in gara ufficiale tra Juve e Basilea

Juventus e Basilea si sono affrontate soltanto due volte in gara ufficiale. Bisogna tornare alla stagione 2002/03, quando le due squadre si incrociarono nella fase a gironi della Champions League. All'andata, a Torino, i bianconeri si imposero per 4-0 grazie ai gol di Trezeguet, Montero, Tacchinardi e Del Piero. Al ritorno, invece, furono gli svizzeri a vincere per 2-1, rimontando l'iniziale vantaggio firmato ancora da Tacchinardi.

Tutte le amichevoli delle squadre di Serie A

Le grandi amichevoli estive in diretta su Sky Sport

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Spalletti: "Juventus da rinforzare, obiettivo Champions. Lontani da scudetto"

Nella giornata di ieri ci sono state le parole di Luciano Spalletti nella prima conferenza stampa stagionale: "Lo scorso anno non abbiamo raggiunto il risultato, ma non è stato un campionato sbagliato. Se lavoreremo nel modo giusto, possiamo competere per la Champions League. Per lo scudetto siamo abbastanza distanti". E sul mercato: "La rosa va potenziata e rafforzata. Serve un lavoro profondo".

LA CONFERENZA INTEGRALE

I convocati di Spalletti: assenti Thuram e Celik

Juventus, i convocati per l'amichevole con il Basilea

Juventus, i convocati per l'amichevole con il Basilea

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La formazione della Juventus in grafica

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Milik, Openda, Miretti, Rugani, Joao Mario, Arthur, Cabal, Rouhi, Owusu, Gil Puche, Oboavwoduo, Licina, Durmisi, Van Aarle.

Juve

Foto X @juventusfc

Basilea-Juventus LIVE alle 15.30 su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Prima uscita stagionale per la Juventus di Luciano Spalletti che alle 15.30 affronterà il Basilea in amichevole. La partita è in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW.

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