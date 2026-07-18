Le parole dell'allenatore del Basilea su Sky Sport prima della partita: "Abbiamo voglia di affrontare un avversario importante, sono curioso". Sulla Juve che ha iniziato a lavorare pochi giorni fa: "Sicuramente sarà difficile perché avranno le gambe pesanti, ha fatto caldo a Torino. Ma indossano una maglia che pesa, che ti fa volare".