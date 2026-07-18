Basilea-Juventus, si parte!
1' - Calcio d'inizio: è la Juventus a muovere il primo pallone
Prima amichevole precampionato per la Juventus, adesso in campo al St. Jakob-Park contro il Basilea (LIVE su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW). Spalletti sceglie il 4-2-3-1, a centrocampo c'è Douglas Luiz con Locatelli. Sulla trequarti Zhegrova, Adzic e Boga a supporto del nuovo arrivato Ekhator. Non convocati Thuram e Celik. Sulla panchina degli svizzeri c'è l'ex bianconero Lichtsteiner
in evidenza
1' - Calcio d'inizio: è la Juventus a muovere il primo pallone
Omaggio dei tifosi della Juventus a Lichtsteiner, che è andato sotto il settore bianconero a salutare i suoi ex sostenitori.
Squadre in campo, tra poco si parte!
Sulla panchina del Basilea siede Stephan Lichtsteiner, ex terzino destro della Svizzera e della Juventus. Con i bianconeri ha collezionato 258 presenze e 15 gol, conquistando 14 trofei: 7 Scudetti, 4 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane.
Le parole dell'allenatore del Basilea su Sky Sport prima della partita: "Abbiamo voglia di affrontare un avversario importante, sono curioso". Sulla Juve che ha iniziato a lavorare pochi giorni fa: "Sicuramente sarà difficile perché avranno le gambe pesanti, ha fatto caldo a Torino. Ma indossano una maglia che pesa, che ti fa volare".
Spalletti ovviamente non avrà a disposizione i calciatori che sono stati impegnati con le rispettive nazionali ai Mondiali, che godranno di vacanze "extra". Si tratta di Yildiz (Turchia), David (Canada), Bremer (Brasile), Conceiçao (Portogallo), McKennie (Stati Uniti) e Koopmeiners (Olanda). C'è anche Nico Gonzalez, che sarà impegnato in finale con la sua Argentina, e che potrebbe tornare all'Atletico Madrid dopo il prestito dell'ultima stagione.
La Lega ha ufficializzato date e orari delle prime cinque giornate di campionato: la squadra di Spalletti farà visita al Frosinone nella prima giornata di campionato, in programma domenica 23 agosto alle 18.30.
Non solo Basilea-Juventus, anche tutte le altre amichevoli dei bianconeri saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Nella grafica il programma completo.
Juventus e Basilea si sono affrontate soltanto due volte in gara ufficiale. Bisogna tornare alla stagione 2002/03, quando le due squadre si incrociarono nella fase a gironi della Champions League. All'andata, a Torino, i bianconeri si imposero per 4-0 grazie ai gol di Trezeguet, Montero, Tacchinardi e Del Piero. Al ritorno, invece, furono gli svizzeri a vincere per 2-1, rimontando l'iniziale vantaggio firmato ancora da Tacchinardi.
Nella giornata di ieri ci sono state le parole di Luciano Spalletti nella prima conferenza stampa stagionale: "Lo scorso anno non abbiamo raggiunto il risultato, ma non è stato un campionato sbagliato. Se lavoreremo nel modo giusto, possiamo competere per la Champions League. Per lo scudetto siamo abbastanza distanti". E sul mercato: "La rosa va potenziata e rafforzata. Serve un lavoro profondo".
A disposizione: Perin, Pinsoglio, Milik, Openda, Miretti, Rugani, Joao Mario, Arthur, Cabal, Rouhi, Owusu, Gil Puche, Oboavwoduo, Licina, Durmisi, Van Aarle.
Prima uscita stagionale per la Juventus di Luciano Spalletti che alle 15.30 affronterà il Basilea in amichevole. La partita è in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW.
Prima amichevole precampionato per la Juventus che alle 15.30 scenderà in campo al St. Jakob-Park...
Dal 18 luglio un mese di grande calcio su Sky Sport con le amichevoli precampionato di Inter,...
Prima conferenza stampa della stagione per Gian Piero Gasperini. L'allenatore della Roma ha...
Dal ritiro in Germania, il centrocampista nerazzurro fissa gli obiettivi dell'Inter in vista...
Le parole di Luciano Spalletti nella prima conferenza stampa stagionale: "Lo scorso anno non...