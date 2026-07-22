Manca un mese all'inizio del campionato, ma il prossimo weekend sa molto di Serie A. Sabato 25 e domenica 26 luglio gli abbonati di Sky Sport e NOW avranno la possibilità di seguire in diretta le amichevoli di Milan, Juventus e Inter. In campo (e in diretta pay-per-view su Sky Primafila) anche il Napoli di Allegri. La guida completa LIVE: NAPOLI-AREZZO - AMICHEVOLI OGGI - MERCATO LIVE

Le amichevoli del weekend di Inter, Juve, Milan e Torino live su Sky Sabato 25 luglio Alle 16: CELTIC- MILAN , Sky Sport Calcio. Telecronaca Federico Zanon

, Sky Sport Calcio. Telecronaca Federico Zanon Alle 20: STANDARD LIEGI-JUVENTUS, Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio. Telecronaca Federico Botti Domenica 26 luglio Alle 16.30: KARLSRUHE-INTER, Sky Sport Calcio. Telecronaca Matteo Marceddu

Il nuovo Milan di Amorim contro il Celtic L’estate del grande calcio internazionale è protagonista su Sky e in streaming su NOW. In vista della nuova stagione di Serie A- al via il 22 agosto- le squadre sono già al lavoro e in campo: in calendario ci sono tante amichevoli. Questo weekend aprirà il Milan di Ruben Amorim che, dopo due settimane di lavoro, arriva alla prima uscita ufficiale. Prima di quattro partite, tutte da seguire live su Sky. Il Milan arriverà al Celtic Park privo di molti nazionali reduci dall'impegno Mondiale, ma sarà comunque un banco di prova per il nuovo 3-4-2-1 disegnato dal nuovo allenatore portoghese. Appuntamento in diretta sabato 25 luglio su Sky Sport Calcio: fischio d’inizio al Celtic Park di Glasgow alle ore 16 (telecronaca di Federico Zanon).

Juve contro lo Standard Liegi alla ricerca del primo gol Alle ore 20 è il turno della Juventus che fa tappa in Belgio, allo Stade de Sclessin: la squadra di Spalletti affronterà lo Standard Liegi, live su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio (telecronaca Federico Botti). Un'amichevole che potrebbe decidere il primo gol stagionale dei bianconeri, alla seconda uscita dopo la partita con il Basilea (finita 0-0). Ma in casa Juve c'è già qualche problema in attacco: Ekhator si è fermato nella partita contro il Basilea (lesione alla coscia) e Yildiz è tornato alla Continassa, sta lavorando a parte e difficilemente sarà nel gruppo per la partita in Belgio. In aggiunta ci sono ancora assenze post Mondiale (come David e Conceiçao). C'è invece Edon Zhegrova e anche Milik e Openda, che hanno però un futuro lontano dalla Juve. La nota positiva porta invece il nome di Zeki Celik, l'ex Roma alla prima uscita con la maglia bianconera.

Domenica in campo l'Inter. Ci sarà anche Marotta per la sfida al Karlsruher Domenica 26 luglio chiudono il weekend i campioni d’Italia che debuttano nella seconda amichevole della preseason (prima uscita contro l'Aasen battuto 16-0) al BBBank Wildpark contro il Karlsruher SC, squadra che milita in Bundesliga 2, la seconda divisione del calcio tedesco. Al momento in casa nerazzurra non sono previsti rientri in vista della partita di domenica, probabile un minutaggio maggiore rispetto alla prima partita per alcuni giocatori, oltre alla possibilità di vedere in campo Provedel e Massolin. In tribuna annunciata la presenza del Presidente e CEO Marotta. L'Inter vuole proseguire il cammino verso la nuova stagione a suon di gol come quelli segnati durante la prima amichevole (gol di Di Marco e Mosconi, doppiette di Frattesi, Diouf e Idrissou, tripletta per Topalovic, 5 gol per Esposito). Chivu potrebbe anche provare Stankovic in cabina di regia, una possibile alternativa a Calhanoglu. Appuntamento dunque alle ore 16.30 con Karlsruher SC-Inter, da seguire in diretta su Sky Sport Calcio (telecronaca Matteo Marceddu).

Le altre amichevoli di Inter, Juve, Milan e Torino live su Sky Venerdì 31 luglio Alle 18: JUVENTUS-NIZZA, Sky Sport Calcio. Telecronaca Federico Botti Sabato 1 agosto Alle 13.30: MANCHESTER CITY-INTER, Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio. Telecronaca Maurizio Compagnoni Domenica 2 agosto Alle 16: BURNLEY-TORINO, Sky Sport Calcio Mercoledì 5 agosto Alle 13: MILAN-INTER, Sky Sport Uno. Telecronaca Maurizio Compagnoni

Alle 13.30: CHELSEA-JUVENTUS, Sky Sport Calcio. Telecronaca Stefano Borghi Sabato 8 agosto Alle 13: JUVENTUS-INTER, Sky Sport Uno. Telecronaca Stefano Borghi

Alle 14: CHELSEA-MILAN, Sky Sport Calcio. Telecronaca Massimo Marianella Martedì 11 agosto Alle 12: JUVENTUS-PALERMO, Sky Sport Calcio. Telecronaca Federico Botti Sabato 15 agosto Alle 16.45: MANCHESTER UNITED-MILAN, Sky Sport Calcio. Ttelecronaca Maurizio Compagnoni Lunedì 17 agosto Alle 18: JUVENTUS-JUVENTUS NEXT GEN. Telecronaca Riccardo Gentile

Il Napoli a Dimaro contro la Carrarese Domenica 26 luglio, alle ore 18, in campo anche il Napoli, alla seconda uscita (dopo l’esordio con l’Arezzo) contro la Carrarese di Cioffi. La partita si gioca a Dimaro (TN) e sarà disponibile su Sky Primafila in pay-per-view, (così come le amichevoli degli Azzurri di Allegri contro l’Osasuna, il Celta Vigo e l’Aris Salonicco). Telecronaca affidata a Federico Botti.