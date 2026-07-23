 Amichevoli Serie A, i risultati di oggi 23 luglio | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Serie A, programma e risultati delle amichevoli di oggi

Serie A fotogallery
3 foto

Altre tre amichevoli in programma oggi, giovedì 23 luglio. Dai rispettivi ritiri pre stagione scenderanno in campo il Cagliari di Pisacane contro la Sampdoria alle ore 17. Alle 17:30 toccherà al Venezia che sfiderà la Vis Pesaro e alle 18 a Trigoria Roma-Trastevere

SERIE A, LE AMICHEVOLI ESTIVE SU SKY

ALTRE FOTOGALLERY

Serie A, il programma delle amichevoli di oggi

Serie A

Altre tre amichevoli in programma oggi, giovedì 23 luglio. Dai rispettivi ritiri pre stagione...

3 foto

Atalanta, presentata la maglia away 26-27

Serie A

L'Atalanta ha presentato la maglia away ispirata alle maglie da trasferta degli anni '90. La...

38 foto

Ajax e Copenaghen: match del 2° turno preliminare

Conference League

La nuova Conference League è già iniziata, appuntamento da seguire su Sky Sport e in streaming su...

7 foto

Europa League: esordio per Italiano col Besiktas

Europa League

Prende corpo l'edizione 2026-2027 dell'Europa League, con le gare d'andata del secondo turno...

23 foto

I risultati dell'andata del 2° turno preliminare

Champions League

La nuova Champions League è già iniziata, appuntamento da seguire su Sky Sport e in streaming su...

38 foto

Video in evidenza

    Serie A: Ultime Notizie

    Napoli, distorsione alla caviglia per Lucca

    amichevole

    Alla prima uscita stagionale per il nuovo Napoli di Allegri è arrivata una sconfitta 3-1 contro...

    Napoli-Arezzo 1-3: Allegri perde all'esordio

    amichevole

    Allegri come Conte: anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L'Arezzo batte il...

    Ekhator: "Se dici Juve ti brillano gli occhi"

    Serie A

    Il nuovo colpo arrivato dal Genoa è in fase di recupero dopo lo stop in amichevole contro il...