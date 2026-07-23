Serie A, programma e risultati delle amichevoli di oggi

Altre tre amichevoli in programma oggi, giovedì 23 luglio. Dai rispettivi ritiri pre stagione scenderanno in campo il Cagliari di Pisacane contro la Sampdoria alle ore 17. Alle 17:30 toccherà al Venezia che sfiderà la Vis Pesaro e alle 18 a Trigoria Roma-Trastevere
- Dal campo sportivo comunale di Temù - Pontedilegno-Tonale, la prima uscita ufficiale della stagione del Cagliari di Pisacane, che affronterà la Sampdoria
- Dopo la prima uscita vittoriosa 4-2 contro la Dolomiti Bellunesi, il Venezia affronta sul campo di Falcade la Vis Pesaro. Un'altra occasione per Stroppa di testare i suoi giocatori in vista della nuova stagione
- Scende in campo anche la Roma, ultimo test a Trigoria per i ragazzi di Gasperini che affronteranno il Trastevere dopo l'amichevole in famiglia contro la Primavera. Poi l'inizio delle amichevoli internazionali a partire da domenica 26 luglio