 Champions League 2026 2027, i risultati dei turni preliminari | Sky Sport
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Conference League 26-27, i risultati dell'andata del 2° turno preliminare

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La nuova Conference League è già iniziata, appuntamento da seguire su Sky Sport e in streaming su NOW anche per il quadriennio 2027/2031. In attesa di conoscere l'avversaria dell'Atalanta, si giocano i turni preliminari: sorpresa per la vittoria del Levadia Tallin a Goteborg. Il Braga vince in trasferta così come la Dinamo Minsk. I risultati, il calendario con le date, le squadre ancora in corsa e le 5 (tra cui l'Atalanta) già ammesse ai playoff

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