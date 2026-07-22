La nuova Conference League è già iniziata, appuntamento da seguire su Sky Sport e in streaming su NOW anche per il quadriennio 2027/2031. In attesa di conoscere l'avversaria dell'Atalanta, si giocano i turni preliminari: sorpresa per la vittoria del Levadia Tallin a Goteborg. Il Braga vince in trasferta così come la Dinamo Minsk. I risultati, il calendario con le date, le squadre ancora in corsa e le 5 (tra cui l'Atalanta) già ammesse ai playoff