Conference League 26-27, i risultati dell'andata del 2° turno preliminare
La nuova Conference League è già iniziata, appuntamento da seguire su Sky Sport e in streaming su NOW anche per il quadriennio 2027/2031. In attesa di conoscere l'avversaria dell'Atalanta, si giocano i turni preliminari: sorpresa per la vittoria del Levadia Tallin a Goteborg. Il Braga vince in trasferta così come la Dinamo Minsk. I risultati, il calendario con le date, le squadre ancora in corsa e le 5 (tra cui l'Atalanta) già ammesse ai playoff
- IFK Goteborg-Levadia Tallin 1-2
- Floriana-Drita 1-1
- Atert Bissen-Gyori Eto 2-6
- Bohemians-Ballkani 2-1
- Basaksehir-Inter Turku 1-1
- Vardar-Riga 2-3
- Spartak Trnava-Cska Sofia 0-0
- Z. Pancevo-Braga 0-1
- Neftchi-Dinamo Minsk 2-4
- Malisheva-Hibernian
- Ljepaja-Austria Vienna
- Alashkert-Cluj
- Panevezys-Tobol
- Flora Tallin-The New Saints
- HJK-Coleraine
- Debrecen-Pyunik
- Dila-Apollon
- Paide-Zire
- Aek Larnaca-Beitar
- RFS-Vestri
- Rakow-Valletta
- DAC-Velez
- ML Vitebsk-Sutjeska
- Gais-Nordjaelland
- U- Cluj-Brann
- Zimbru-Noah
- Dinamo Tblisi-Zalgiris
- Bate-Sion
- Santa Coloma-SK Rapid
- Vaduz-Atl. Escaldes
- Steaua Bucarest-Auda
- Varazdin-Jablonec
- Aluminij-Dinamo City
- Paksi-Panathinaikos
- Vojvodina-Ajax
- Polyssa-Copenaghen
- Borac-Petrocub
- Lugano-Dukagjini
- Zilina-Katowice
- LNZ Cherkasy-Gent
- Hapoel Tel Aviv-Ludogorets
- Runavik-Koper
- Rijeka-Derry
- Bravo-Shkendija
- Shlebourne-Kalju
- Motherwell-Boltfelag
- Partizan Belgrado-Una Strassen
- Stjarnan-Ilves
- Valur-Zrinjski
- Atalanta
- Brighton
- Friburgo
- Getafe
- Monaco
- Ritorno secondo turno preliminare: 30 luglio
- Terzo turno di qualificazione: 6 e 13 agosto 2026
- Spareggi: 20 e 27 agosto 2026
- Spareggi: 3 agosto 2026
- Fase campionato: 28 agosto 2026
- Giornata 1: 15 ottobre 2026
- Giornata 2: 22 ottobre 2026
- Giornata 3: 5 novembre 2026
- Giornata 4: 26 novembre 2026
- Giornata 5: 10 dicembre 2026
- Giornata 6: 17 dicembre 2026
- Besiktas Park (Istanbul), 2 giugno 2027