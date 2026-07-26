Neymar ha segnato una doppietta con il Santos ma tutti gli occhi erano sugli spalti, per la presenza di Rafael Leao. Il portoghese, in vacanza in Brasile, è andato a vedere una partita del brasiliano, suo idolo d'infanzia, che a fine partita gli ha regalato una maglia MILAN, INTERESSE DEL GALATASARAY PER LEAO

Rafael Leao sta trascorrendo alcuni giorni in vacanza in Brasile e, dopo essersi allenato con il Corinthians, è andato a vedere la sfida tra Santos e Chapecoense, terminata 2-2. Il portoghese ha potuto veder giocare dal vivo il suo idolo di infanzia Neymar, autore di una doppietta. Sugli spalti, il classe 1999 ha ricevuto una divisa del Santos con il suo nome e poi si è scatenato nel veder segnare il talento brasiliano. Come se non bastasse, al termine della partita, Neymar ha anche regalato la sua maglia al portoghese.

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Leao, le parole sul suo futuro: "Voglio provare una nuova esperienza" Ospite del podcast Podpah, Rafael Leao ha ribadito la sua volontà di voler lasciare il Milan: "Avevo già parlato con il club della possibilità di provare una nuova esperienza, non so se succederà. Devo presentarmi il 29 luglio in ritiro e finché sarò lì darò il massimo, nel rispetto della maglia che mi ha dato tutto. Il Milan mi ha aiutato molto sotto ogni aspetto, ma nella vita si hanno ambizioni anche per altre cose e se succederà, studierò le opzioni, ma resto un giocatore del Milan".

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Cosa può succedere ora Il portoghese, quindi, raggiungerà Amorim il 29 luglio nella tournée in Australia, ma il suo futuro sembra essere lontano dal Milan. Su di lui c'è il Galatasaray, che ha mostrato interesse senza presentare un'offerta ufficiale. Una trattativa che però sembra difficile, visto che il club turco è disposto a offrirgli un contratto da circa 10 milioni di euro ma Leao ne vorrebbe circa 13-14. Inoltre bisognerà tenere conto del club rossonero, che valuta il giocatore almeno 60 milioni. Nel frattempo il Fenerbahçe ha smentito ufficialmente le voci di mercato su un'offerta da 100 milioni.